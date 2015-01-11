ВСМ Челябинск — Екатеринбург создаст третий по населению регион России

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург позволит создать третью по численности населения — после Москвы и Санкт-Петербурга — территорию в России, рассказал РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский на ПМЭФ.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом.
«Операционные эффекты возникают, когда этот объект войдет в работу и свяжет 2 города-миллионника — Челябинск и Екатеринбург. Их разделяет чуть более 200 километров, а будет часовая доступность. Появится ось агломераций, которая позволит создать третью территорию по размеру после Москвы и Санкт-Петербурга. А это 4 миллиона жителей, и это мобильность населения. Это один эффект», — сказал он.
Он пояснил, что в данном случае для Челябинской области эффект наступает уже на стадии строительства, так как регион обладает всеми компетенциями, в том числе «есть поставка рельс, металла, стройматериалов».
По словам Дубровского, это уникальный случай для региона, и его власти «заинтересованы, чтобы этот эффект состоялся».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
https://ria.ru/
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