У бездомных животных в Челябинской области появились серьезные защитники

В Общественной палате Челябинской области утвержден новый состав рабочей группы по защите прав безнадзорных животных.

В нее вошли руководители лучших приютов для собак и кошек, волонтеры, а также председатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян и главврач Челябинской ветеринарной станции Иван Полосков. Руководителем группы назначена член Общественной палаты, председатель Центра временного содержания и реабилитации животных «Шанс» Ольга Шкода.

«У всех членов рабочей группы очень серьезные намерения. Это означает, что все они понимают для чего приходят. Наша цель – работать над корректировкой нормативно-правовой базы, выстраивать отношения с представителями власти разных уровней, заниматься пропагандой гуманного отношения к бездомным животным, решать возникающие острые проблемы, - рассказала Ольга Шкода. - Направлений деятельности очень много, работы хватит на всех. Каждый из нас при этом продолжит заниматься делами своих приютов».

Рабочую группу по решению проблем безнадзорных животных создали на базе Общественной палаты Челябинской области в начале 2017 года. Именно благодаря усилиям ее членов удалось отменить эвтаназию и увеличить количество вольеров в приемнике «ГорЭкоЦентра».

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