Глава Минздрава РФ назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет – в Минздраве делают упор на формирование здорового образа жизни.

«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», – рассказала Скворцова газете «Известия».

Кроме того, по словам министра, большое значение имеют диспансеризация и профилактические осмотры. Третьей составляющей является повышение качества медицинской помощи и ее доступности. Напомним, о необходимости увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Этот тезис лег в основу нового майского указа главы государства.

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