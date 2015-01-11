Озерские кадеты изучают Кыштым

Группа кадетов из школы №22, изучающих «Основы православной культуры» (ОПК), посетили г.Кыштым с ознакомительной экскурсией.

Здесь ученики смогли, как говорится, вживую увидеть то, о чем им рассказывали в рамках курса ОПК.

Экскурсия началась с храма Рождества Христова. Кадетам было рассказано об истории создания храма, о его особенностях, показан музей храма, отреставрированный второй этаж храма. С колокольни юные посетители смогли увидеть не только живописную панораму Кыштыма, но и прекрасный вид на новые районы Озерска.

Затем группа озерчан направилась в храм во имя Сошествия Святаго Духа на Апостолов. Кадеты узнали, что это первый каменный храм на территории Кыштыма. Он признан объектом культурного наследия федерального значения. Есть сведения, что строительство храма началось в 1760г. по инициативе Екатеринбургского Духовного правления и стараниями хозяина Кыштымских заводов Никиты Никитича Демидова на деньги, собранные в течение нескольких лет, в том числе и жителями заводского посёлка, который в свое время вырос в город Кыштым.

В этом храме желающие из кадетов смогли попробовать себя в роли звонаря.

Далее путь лежал в храм во имя Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Этот храм – «самый молодой» в городе. Его освятили 5 мая 1896 года.

В ХХ веке он разделил судьбу многих русских храмов и лишь сравнительно недавно получил свой нынешний великолепный вид.

Надо ли говорить, что подобные экскурсии чрезвычайно важны: они помогают в дальнейшем учащимся видеть за сухими строчками учебников реальную жизнь, поражающую своим многообразием и красками…

Александр Волынцев