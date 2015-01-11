Где подешевел бензин

Бензин по стоимости ниже 39 рублей за литр можно купить в пяти из 85 регионов России - Калужской области, Алтайском крае, Ингушетии, Чечне, а также в Челябинской области.

В последней можно приобрести самый дешевый в стране бензин - по 38,58 рубля за литр. Однако в среднем по России цена выше - 41,28 рубля, при этом темпы роста цен на бензин пока что в два-три раза перекрывают инфляцию.

К такому выводу пришла аналитическая служба "ФинЭкспертизы", проанализировав данные Росстата об общей инфляции и темпах роста стоимости бензина в региональном разрезе. За основу были взяты мониторинги статистического ведомства с 9 января по 14 мая включительно.

Регионами с самой высокой стоимостью бензина признали Чукотку и Якутию (50,48 и 50,02 рубля за литр). Также в десятку по традиции вошли Магаданская область, Камчатка, Сахалинская область, Севастополь, Кабардино-Балкария, Москва, Калининградская область и Крым (цена - от 43,71 до 48,63 рубля).

В Крыму власти давно признали ценники завышенными, о чем упоминала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Несмотря на издержки компаний по транспортировке, стоить там бензин должен на несколько рублей меньше, настаивал глава ФАС Игорь Артемьев. Регулятор выиграл все суды в отношении крымских компаний, их обязали выплатить штраф на сумму около ста миллионов рублей. Артемьев утверждал, что готов и дальше давить на нефтетрейдеров.

С начала года сильнее всего бензин вновь вырос в Крыму - на 3,16 рубля, говорится в исследовании, еще в 13 регионах он вырос на два и более рубля. Но есть и регионы с отрицательной динамикой: в Забайкальском и Камчатском краях бензин подешевел на 1,21 рубля, в Сахалинской области его стоимость опустилась на 79 копеек, в Амурской - на 49 копеек за литр. В среднем по России динамика все же положительная - плюс 1,38 рубля.

На середину мая в пяти субъектах РФ темпы роста цены на топливо были сопоставимы с уровнем региональной инфляции. Это Приморский край, Якутия, Чукотка, Саратовская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В большинстве же регионов рост стоимости топлива был значительно выше общего уровня инфляции. Стабильность преследует лишь Еврейскую автономную область: там цены на бензин не изменились при инфляции 1,28 процента. В Ненецком автономном округе, где зафиксирована дефляция 0,33 процента, бензин подорожал на 1,44 процента. В остальных регионах бензиновая инфляция превышает общую в 1,16-8,39 раза.

Для усмирения цен правительство уже решило снизить ставки акцизов на топливо с 1 июля. Это позволит остановить рост на заправках. Помощник президента Андрей Белоусов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что в этом году прогноз по инфляции - три процента, а влияние роста бензиновых цен на нее будет минимальным.

https://rg.ru/2018/05/27/gde-v-rossii-podeshevel-benzin.html