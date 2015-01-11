Капитальный и текущий ремонт разграничат

В жилищном законодательстве хотят разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов. Это необходимо для эффективного расходования средств фонда капитального ремонта. Предлагается дополнить перечень видов работ и услуг описанием объемов и состава работ. Такие рекомендации дал Совет Федерации Минстрою, следует из документов верхней палаты парламента (есть у «Известий»). Иногда недобросовестные управляющие организации подменяют капитальный ремонт текущим, тем самым пытаясь нажиться на незнании собственников о разнице в ценах и объеме работ.

Понятия капитального и текущего ремонта в жилищном законодательстве предлагают уточнить. Совет Федерации подготовил соответствующие рекомендации Минстрою. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас законодательство не раскрывает в полной мере содержание этих понятий, поэтому зачастую возникают споры о том, какие виды работ относятся к текущему ремонту, а какие — к капитальному.

Совет Федерации поддержал предложение Калининградской области: составлять не только перечень работ и услуг по капитальному ремонту, но также указать объемы и состав этих работ для целевого использования средств. Кроме того, в верхней палате парламента согласились с позицией Ростовской области, предложившей с той же целью обязать владельцев специальных счетов согласовывать будущие работы с органами госжилнадзора. В Минстрое на момент публикации не прокомментировали эти рекомендации.

Текущий ремонт входит в статью расходов, перечисленных в квитанции за ЖКХ. Он включает в себя периодические мероприятия для поддержания исправного состояния конструкций и инженерных сетей дома. Капитальный ремонт предполагает более масштабные работы: например, замену кровли, стояков горячей и холодной воды, ремонт всего фасада. На практике недобросовестные управляющие компании и товарищества собственников жилья пытаются за взносы на капремонт отремонтировать, например, кусок трубы, а не заменить ее полностью.

— Капитальный ремонт призван восстановить характеристики конструктивного элемента, то есть если менять трубу, то целиком, а не делать заплатку, — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова.

Данная проблема актуальна для собственников, которые не делают взносы в общий котел регионального оператора, а открыли специальные счета дома, пояснила Анна Мамонова. Операторы действуют в рамках региональной программы по капремонту, в которой определены сроки и виды работ по каждому дому. Кроме того, они ориентируются на предельную стоимость каждого вида работ, результаты технического обследования дома, проводят аукционы по выбору подрядчика на основании подробной конкурсной документации и так далее. У фондов капремонта много контролеров, включая госжилинспекцию, прокуратуру и профильные ведомства.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева также называет проблему очень актуальной.

— К нам поступает немало обращений о том, что формально сделали капремонт, но эффект от выполненных мероприятий никого не устраивает, — сказала она.

Светлана Разворотнева напомнила, что еще несколько лет назад участники рынка направляли в Минстрой аналогичные предложения по разграничению понятий текущего, капитального ремонта и модернизации дома. Например, установку нового лифта, более современного, чем тот, который уже отслужил, прокуратура расценивала как модернизацию. Соответственно, выделенные на капремонт средства не могли быть на это потрачены. Модернизацию и капремонт Минстрой в итоге разграничил, но выделить отдельно текущий ремонт тогда не получилось.

В феврале 2018 года Минстрой опубликовал проект приказа о содержании общего имущества многоквартирных домов. Документ описывает минимальный перечень работ, которые управляющая компания должна выполнять для поддержания дома в надлежащем состоянии, а также перечисляет стандарты технического состояния общего имущества. По словам Светланы Разворотневой, к этому документу у экспертов пока остаются вопросы, не все работы могут быть выполнены силами УК и ТСЖ. Она отметила, что в качестве одного из вариантов понятия можно разграничить в рамках каких-то технических документов или стандартов.

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