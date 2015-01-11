В октябре 2018 года в России состоится Пробная перепись населения

Пилотное статистическое обследование Пробная перепись населения 2018 года

будет серьезно отличаться от всех переписей населения, проводившихся ранее.

Пробная перепись населения – ключевой этап подготовки к одному из масштабных

статистических наблюдений – Всероссийской переписи населения 2020 года. Проведение

пробной переписи позволит в реальных условиях отработать широкий комплекс

методологических, технологических и организационных вопросов.

В ходе Пробной переписи населения 2018 года предстоит отработать принципиально

новые для России способы сбора статистической информации о населении –

самостоятельное заполнение гражданами переписных листов через интернет на Едином

портале государственных услуг (Gosuslugi.ru) и использование переписчиками мобильных

устройств вместо переписных листов на бумаге.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа.

С 1 по 10 октября – первый всероссийский этап. Любой житель России, имеющий

подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться

самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. Желающим первыми

попробовать новый способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале,

имеет смысл заранее позаботиться о ее получении.

С 16 по 31 октября – второй локальный этап. Будет осуществляться поквартирный обход

переписчиками на территории 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации: в

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном

районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном

районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и

Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий

Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе

Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

Отдел статистики населения и

здравоохранения Челябинскстата