Отчетный концерт детских творческих коллективов ДК «Энергетик» «Созвездие талантов».

26 мая в зрительном зале Дома культуры «Энергетик» состоялся большой отчетный концерт детских творческих коллективов - яркая палитра танцев и вокального мастерства.

Участники коллективов показали зрителю свои лучшие работы за творческий год, подготовив яркую и зрелищную концертную программу, в которой приняли участие и самые юные артисты – танцевальный коллектив «Искорки» и коллектив, занимающийся более 10 лет - ансамбль эстрадной песни «Стиль».

Ведущие концерта, Никита Норкин в роли Волшебника, участница хореографического коллектива «Искорки» Дарья Устюжанина рассказали о чудесах, которые происходят с ребятами на сцене. Радость, магия, волшебство, поэзия!

В результате отчетный концерт вышел за рамки традиционного сборного концерта и стал увлекательным, веселым музыкальным представлением.

Хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель Е. Стельмашок) представил свои самые лучшие постановки: «Девичьи грезы», «Антре» и «Девчата».

Танцевальный коллектив «Искорки» вместе с руководителем Е. Стельмашок исполнили «Золушку».

Настоящим украшением мероприятия стало участие в нем творческого объединения «Радость» (руководитель Н. Костромина) Новогорненского филиала МБУ ДО «ДТДиМ» - «Дружба» (зав.филиалом И.Б. Компаниец), с которым наше учреждение культуры связано давними и тесными творческими отношениями.

Результатом творческого содружества коллективов стала хореографическая постановка «Венок дружбы», который объединил все танцевальные коллективы.

Каждый танец срывал шквал аплодисментов. Красочные костюмы, идеально подобранная музыка, талантливая постановка, обаяние участниц - все это просто захлестывало зрителя, при этом артисты сохраняли «графику поз» и завершенность танцевального рисунка.

Участницы ансамбля эстрадной песни «Стиль» под руководством Т. Капиной, пели о молодости, дружбе, любви и доброте. Прозвучали сольные номера в исполнении Екатерины Кашириной, Миланы Байгужиной и Дмитрия Капина.

За кулисами с волнением следили за выступлениями своих питомцев Е. Стельмашок, Н. Костромина, Т. Капина, Т. Леонова - руководители, благодаря которым сохранилась душа коллективов, благодаря которым коллективы развиваются и растут, ведь именно они поднимают этих детей по ступенькам мастерства все выше и выше.

Восторженно каждый номер встречали, самые главные для ребят судьи - это папы и мамы, бабушки и дедушки.

Подошел к концу праздник детства, песни и танца, все ребята – участники концерта очень ответственно подошли к своим выступлениям, с полной отдачей и мастерством, которое вложили в них руководители коллективов.

Желаем творческих успехов и дальнейшего процветания замечательным ребятам, связавшим свою жизнь с творчеством!