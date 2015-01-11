Масштабный ремонт федеральной трассы А-310 стартует на Урале, на 4 месяца вводятся ограничения

В Челябинской области стартуют ремонтные работы на федеральной трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан — до 20 сентября текущего года планируется отремонтировать четыре участка автодороги общей протяженностью 30,73 км.

«Работы по устройству слоя износа на участках 16−20 км, 40−46 км (правый проезд), 65−80 и 128−134 км на основании государственного контракта проведет подрядная организация ООО “МДС”. Она же осуществит временное ограничение движения транспортных средств: на первых двух участках будет организовано однополосное движение, на двух других — реверсивное», — говорится в сообщении.

С 25 мая 2018 года по 20 сентября 2018 года планируется выполнить фрезерование поверхности, заделку трещин, на определенных участках ликвидировать пучины, произвести устройство выравнивающего слоя и новых поверхностных слоев щебеночно-мастичным асфальтобетоном фракции 8, досыпать обочины, демонтировать барьерное ограждение и построить новое, заменить датчики системы видеоконтроля, восстановить и заменить сигнальные столбики, в завершение — нанести разметку горизонтальных элементов холодным пластиком, и термопластиком — штучных элементов разметки.

Данный вид работ относится к категории работ для государственных нужд и будет выполнен за счет Федерального дорожного фонда на 2018 год.

Объект размещен на сервис Яндекс. Карты для удобства планирования маршрута пользователей с целью избежать затруднений перемещений.

Информация о введении временных ограничений в местах производства сезонных работ, их видах, сроках, а также полный перечень всех производимых работ — на сайте Управления федеральных дорог.

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