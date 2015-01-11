Что делать, чтобы ребенок преодолел стресс во время экзаменов

В понедельник, 28 мая, в России, в том числе в Челябинской области, стартовал основной этап сдачи ЕГЭ-2018. В канун испытания и выпускники, и родители сильно волнуются. Как спастись от стресса?

ШАГ 1. Ограничьте потребления чая, кофе и газированных напитков

Перед экзаменами стоит ограничить потребление чая, кофе и газированных напитков. Содержащийся в них кофеин не только способствует бодрствованию, но возбуждает мозг и делает его менее восприимчивым к информации. Шоколад также дает определенный прилив сил, впрочем, длится он недолго. Специалисты советует отдать предпочтение апельсинам, бананам или грецким орехам. Непосредственно в день экзамена, даже если «кусок не лезет в горло», стоит хотя бы немного поесть, поскольку в состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня сахара в крови и возникнут такие симптомы, как дрожь, потливость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, есть даже риск потерять сознание.

ШАГ 2. Улыбайтесь и дышите

Хорошо известны различные дыхательные техники для преодоления стресса. Они помогают справиться с волнением, насыщают мозг кислородом и позволяют выровнять эмоциональное состояние. Самый простой вариант: закройте глаза, дышите медленно и глубоко. Выдох при этом должен быть в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох. Представьте себе, что вдыхаете носом свой любимый аромат, а выдыхать нужно через слегка сомкнутые губы – как будто задуваете пламя свечи или дуете на ложку с горячим супом.

ШАГ 3. Повторяйте «волшебные» фразы

К дыхательным упражнениям хорошо добавить формулы самовнушения. Волшебную фразу «Я расслабляюсь и успокаиваюсь» можно синхронизировать с ритмом своего дыхания. Слова «я» и «и» надо произносить на вдохе, а слова «расслабляюсь» и «успокаиваюсь» – на выдохе. Можно также повторять про себя фразы: «Я спокоен и уверен в себе», «Моя память работает хорошо. Я все помню», «Я могу доказать, что много работал и все выучил». Даже если вы не верите в аутотренинг, стоит попробовать и убедиться, как послушно ваш мозг начнет подчиняться этим командам.

ШАГ 4. Сделайте несколько физических упражнений

Избавиться от напряжения можно благодаря простым физическим упражнениям. Сделайте несколько круговых движений головой, разомните руки, пожмите плечами, можно сделать несколько боксерских движений, представляя, что наносите удары своему страху. Поможет и легкий самомассаж: разомните затылочную область головы, это отвлечет от навязчивого страха, повысит сообразительность.

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