Статья о проекте озёрского фотографа вышла в одном из журналов о фотографии

Озёрский фотограф Влад Шуман и его проект «Иная сторона личности» были отмечены в ежемесячном журнале о фотографии «PhotoCASA».

Как рассказал нам Влад, он является постоянным читателем издания и решил, по его словам, «шагнуть больше, чем выставка и подумать о публикации в журнале». Главный редактор т.н. «учебника» по фотографии счёл проект интересным и опубликовал целую статью.

Напомним, что фотовыставка "Иная сторона личности" - авторский проект Влада Шумана. В экспозиции были представлены фотографии жителей Озёрска – известных личностей и простых граждан в профиль на тёмном фоне.

Как отметил фотограф в интервью нашему интернет-ресурсу, прежде, чем сделать снимок, он много беседовал с гостем на самые разные темы и в определенный момент подходил и делал снимок. «Фотографии вышли очень правдивыми. Человек на снимке получался такой, какой он на самом деле есть.»

Александра Лебедева