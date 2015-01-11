Какие новации, касающиеся автомобилистов, вступают в силу с 1 июня, а какие только планируются

Май был богат на различные новости, которые так или иначе коснутся автомобилистов.

То водителям придется оборудовать машины спутниковыми системами, чтобы оформить Европротокол, то велосипедистам придется получать права, то ОСАГО подорожает. Еще и автобусы для детских перевозок должны быть не старше 10 лет.

Чтобы разобраться в том, что действительно начнет действовать, а что только бурная фантазия авторов инициативы, пришлось составить некое расписание. Эдакий путеводитель по изменениям законодательства.

ДТП оформить просто без ГАИ

С 1 июня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают выплаты по Европротоколу до 100 тысяч рублей. Европротокол - это возможность оформить аварию без вызова ГИБДД. Увеличение максимального лимита действительно с 1 июня начнет действовать. При этом появится возможность не вызывать ГИБДД на аварию, даже если у водителей есть разногласия.

Напомним, сейчас, чтобы оформить ДТП, не вызывая ГИБДД, требуется несколько условий. В аварии участвовали только два автомобиля, оба водителя которых застрахованы по ОСАГО. Нет пострадавших и не причинен ущерб имуществу третьих лиц. У участников ДТП нет разногласий по обстоятельствам совершения аварии. Но при этом страховщик выплатит пострадавшему не более 50 тысяч рублей.

На новые машины перестанут выдавать бумажные ПТС. Им на смену придут электронные

С 1 июня этот лимит для таких аварий вырастет до 100 тысяч рублей. При этом согласие между участниками ДТП не потребуется. Но при условии. Автомобиль должен быть оборудован системами ГЛОНАСС, которые позволяют отправить в информационную систему ОСАГО некорректируемые данные о ДТП. Или сфотографировать происшествие с помощью специального приложения для смартфонов. Это приложение "ДТП. Европротокол" можно бесплатно скачать. Оно само укажет, что и как надо фотографировать, а также отправит снимки в АИС ОСАГО.

Если такого оборудования или такого приложения нет и нет согласия между участниками ДТП, то без ГИБДД не обойтись.

Без шипов и согласия

Также этот проект поправок предусматривает разрешение инвалидам III группы устанавливать на машину знак "инвалид". До сих пор такой знак можно было ставить на машины только инвалидов I и II групп, а также на машины, перевозящих детей-инвалидов. Но данное положение правил противоречило закону о защите прав инвалидов, который льготы по группам не разделяет.

Также эти поправки разрешат инвалидам парковаться под знаками "Стоянка запрещена" и "Стоянка запрещена по четным/нечетным числам".

Сохраняется право инвалидов для проезда под знак "Движение запрещено". Но это право распространяется на инвалидов I и II групп.

Этот же проект отменяет знак "Шипы", который пока еще надо устанавливать на заднее стекло, если на машине установлены шипованные шины.

Пока это только проект. Он будет принят и вступит в силу довольно скоро. Но когда - пока неизвестно.

ОСАГО вырастет в цене

Центробанк объявил о том, что в ближайшее время начнется либерализация ОСАГО. То есть будут отпущены тарифы, появятся новые коэффициенты. И все это приведет к подорожанию полисов. Максимальная - увеличится на 20 процентов. Таким образом тарифный коридор вырастет до 60 процентов. Если сейчас разбег был равен от 3432 до 4118 рублей, то после принятия изменений он составит от 2746 до 4942. Изменится также значение коэффициентов по стажу и возрасту, на который умножают базовый тариф. Если сейчас значений коэффициентов было пять, то будет 55. При этом минимальный коэффициент подешевеет на 5 процентов, а максимальный вырастет на 5 процентов. Коэффициент будет учитывать более жесткую градацию по возрасту и стажу.

В итоге самый дорогой полис, который сейчас обходится в 24,9 тысячи рублей, при максимальном тарифе с максимальным коэффициентом подорожает до 31 тысячи. А самый дешевый, который сегодня стоит 1,2 тысячи рублей, при минимальном тарифе и минимальных коэффициентах, обойдется в 950 рублей. Вопрос только в том, насколько часто страховщики будут пользоваться минимальным базовым тарифом. Пока он у них успехом не пользовался.

Но этот документ еще не принят.

Переезд подорожает

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают увеличение ответственности за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в тысячу рублей или лишение прав на три месяца. За повторное нарушение - лишение прав на год. Депутаты предлагают наказывать за такое нарушение штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на полгода. В случае повторного нарушения сроки остаются прежними.

Но этот проект пока еще в Госдуме.

Машина без бумажки

С 1 июля на новые машины перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Им на смену придут электронные ПТС. Их будут выдавать производители и импортеры при продаже автомобилей. То есть водитель не получит на руки ничего. А в ГИБДД и в страховую компанию автовладелец пойдет с договором купли-продажи.

Впрочем, у автовладельца по-прежнему останется право получить дубликат бумажного ПТС в случае его утраты.

Кстати.

Депутат Виталий Милонов предложил выдавать права на велосипеды, а также вешать на них номера. Впрочем, это предложение даже не оформлено в виде законодательного акта. Заявить можно что угодно, а подготовить документ не так просто. Тем более что в данной ситуации потребуется довольно серьезно менять федеральные законы.

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