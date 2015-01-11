Воздух в Кыштыме станет чище — КМЭЗ готовится к установке нового газоочистного оборудования

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (ЗАО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») приступил к обустройству фундамента и возведению металлоконструкций для монтажа нового газоочистного оборудования LÜHR (Германия).

Как сообщили в пресс-службе РМК, следующим этапом станет строительство основания для блочной комплексной трансформаторной подстанции, предназначенной для дымососов высокой мощности. Вспомогательное оборудование, в том числе подстанцию, по заказу КМЭЗ изготавливают российские производители.

Новая газоочистная установка представляет собой полный комплекс очистки отходящих газов печи Maerz, позволяющий улавливать как твердые, так и газообразные вредные примеси. Комплекс включает четыре фильтровальных блока. Установка LÜHR оснащена узлом подачи сорбента для нейтрализации сернистого гидрида, собственными дымососами и другим необходимым оборудованием. Газоочистной комплекс уже поступил на КМЭЗ. В пусконаладке фильтра LÜHR будут принимать участие представители завода-изготовителя.

После запуска в эксплуатацию нового газоочистного оборудования степень очистки поступающих в окружающую среду газов составит 99%. Кроме того, фильтр будет способствовать улучшению условий труда и в цехах КМЭЗа. Собранные с помощью фильтра вещества впоследствии отправятся в черновой передел на ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу РМК).

«Важно и то, что ныне действующий фильтр, который используется с момента открытия нового медеплавильного цеха в 1997 году, останется в технологической цепочке LÜHR FILTER как резервная линия, - отметил начальник медеплавильного цеха ЗАО «КМЭЗ» Дмитрий Горшенин. - Мы сможем подключать его при плановых остановках основного оборудования для обслуживания и ремонта. Таким образом, утилизация металлургических газов будет осуществляться непрерывно».

Стоимость проекта оценивается в 200 миллионов рублей.

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