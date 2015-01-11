Майский старты любителей параспорта

29 мая в спорткомплексе «Парус» прошли личные соревнования среди людей с ограниченными возможностями в здоровье с ПОДА по метанию набивного мяча на дальность и стритболу.

В группе «женщины» первой стала Наталья Алферова, второй – Ольга Лебедева, третьей – Татьяна Вишнякова. Среди мужчин «золото» завоевал Сергей Усманов, «серебро» ‒ Владимир Стрельцов, бронзу – Иван Мартюшев.

‒ Спорткомплекс «Парус» открыт для всех – рассказывает инструктор Елена Васина. Сегодня силами администрации Озерского городского округа сделан ремонт тренажерного зала, раздевалок, приобретены новые тренажеры. Мы принимаем людей с ограниченными возможностями здоровья всех категорий, при условии предоставлении справок об инвалидности. В нашем комплексе можно не только поправить свое здоровье, но и улучшить свое мастерство. Мы готовим «особых людей» на областные соревнования по дартцу, теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам и создаем для них комфортные условия времяпрепровождения.

Спортсмены действительно не только участвуют в различных стартах, но и пополняют копилку округа медалями различного уровня. Так 26 мая в Снежинском ЗАТО прошел открытый областной Чемпионат по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовке и игре дартс. Организаторы, Снежинская местная организация Всероссийского общества инвалидов, приурочили эти соревнования к юбилею ВОИ.

От Озерского городского округа было представлено две команды: «Ветераны» ‒ команда 1 и «Молодежь» ‒ команда 2.

За «Молодежку» выступала Мария Игошева. 21 летная девушка заняла первое место в стрельбе и второе место в дартсе. В ветеранских соревнованиях 3 место взяла Ольга Лебедева.

Антон Шалимов