Генерал-полицмейстер, городовой полицейский эпохи Петра I и советский участковый Анискин вместе с сотрудниками полиции вышли на патрулирование улиц Озерска

В последний день мая жители Озерска на улицах города с удивлением наблюдали необычный полицейский патруль. Совместно с сотрудниками полиции службу несли стражи правопорядка различных эпох истории российской полиции.

В роли Генерал-полицмейстера, первого руководителя российской полиции Антона Дивиера, службу нес майор полиции Антон Глазырин, в его подчинении в костюме городского полицейского эпохи Петра I находился капитан полиции Александр Багаутдинов, а помощь им оказывал в роли самого известного советского участкового Анискина - подполковник милиции в отставке Владимир Вахрамеев.

Столь необычный полицейский патруль, олицетворявший становление и развитие российской полиции, привлекал внимание всех горожан, многие с удовольствием фотографировались с правоохранителями из различных исторических эпох.

Председатель совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин рассказывал прохожим о юбилейной дате, которую будут отмечать все сотрудники органов внутренних дел 5 июня - 300 лет российской полиции.

Многие озерчане, увидев баннер с эмблемой «300 лет российской полиции», поздравляли полицейских с наступающей знаменательной датой и желали дальнейших успехов в службе.