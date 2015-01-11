Реванш между Шлеменко и Силвой запланирован на ноябрь в Челябинске

Реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Шлеменко и бразильцем Бруно Силвой планируется провести в ноябре.
Напомним, накануне Силва отправил Шлеменко в нокаут в первом раунде на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.
– Реванш планируется в ноябре на той же арене, – сказал менеджер бразильского бойца Адриан Бакош.
Таким образом, теперь в активе Силвы 18 побед и шесть поражений, а на счету Шлеменко 56 побед при 11 поражениях.
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