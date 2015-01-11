Блюдо, о котором сегодня пойдет речь, не частый гость на моем столе. Не то, чтобы оно сложное, но… хлопотное что ли… Однако чрезвычайно вкусное, и потому моя семья нy, никак его забыть не может. Фотографий тоже не будет именно по причине хлопотности. Попробую рассказать о процессе на словах. Итак, джувАво – уйгурские пельмени.

С первых слов возникают трудности с пропорциями продуктов. Я делаю все на глаз и на ощупь, но попробую выразить в граммах.

Для теста:

мука – 700 г

вода – 500 г

растительное масло 2-3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Для начинки:

жирная говядина – 600 г

лук – 200 г

пекинская капуста – 200 г

кинза – 1 пучок

соевый соус – 2-3 ст.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

кориандр – 1 ч.л.

черный молотый перец – от души

соль – щепотка.

Замешиваем тесто. В просеянную муку добавляем растительное масло, а в воде растворяем соль. Муку хорошо перемешиваем с маслом и, постепенно добавляя соленую воду, замешиваем тесто. Оно должно быть не твердым, не мягким. Эластичным должно быть. По другому не скажешь. Добросовестно отмесив, укладываем его в целлофановый пакет, чтобы отдохнуло.

Займемся фаршем. Жирную говядину пропускаем через мясорубку. Добавляем мелко порезанный лук и столь же мелко порезанную пекинскую капусту. Теперь добавляем порубленную кинзу, черный перец, молотый кориандр и небольшую щепотку соли. Перемешиваем. Добавляем растительное масло и соевый соус. Опять хорошо перемешиваем. Все, фарш готов.

Возвращаемся к тесту. Еще раз хорошо вымешиваем и снова откладываем минут на 15-20.

Далее лепим джуваво. Не буду акцентировать внимание на том, как тесто раскатывают в Азии, а призову делать это, кто как привык. Скажу только, что нужно раскатывать сочни тонко и размером примерно на вареник. Тут сталкиваемся еще с одним затыком – лепка. Джуваво лепятся особым образом, так, как это видно на верхней фотографии. У меня при всем желании так не получается, потому попросил слепить для фото свою супругу. Но она тоже не большой специалист в такой лепке, и мы делаем джуваво в форме вареников.

Налепив, можно поступить по-разному, например, просто сварить. Кстати, фарш тоже может быть разным. Но мы идем по традиции. Укладываем джуваво на смазанные растительным маслом касканы мантоварки и варим на парУ 20 минут. Теперь снимаем их на отдельную тарелку, а на огонь ставим сковороду с небольшим количеством растительного масла. Разогреваем его и слегка обжариваем джуваво с одной стороны. Вот и все. Можно подавать к столу с самыми различными соусами и без оных. Мое семейство, например, любит со сметаной или томатным соусом, а я с «уйгурским медком» - лазачангом. Приятного аппетита!