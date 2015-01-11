Семь новорождённых озерчан получили свои первые документы

1 июня работники отдела ЗАГС администрации округа и заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков вручили свидетельства о рождении мамам, которые ещё находятся в роддоме, и чьи малыши появились на свет накануне Международного дня защиты детей.

– Традиция в этот день поздравлять мамочек с рождением детей в Озерске существует уже несколько лет, – отметила начальника отдела ЗАГС администрации Вероника Чернова. – Каждый год мы организуем это торжественное мероприятие по-разному. Иногда проводим торжественную регистрацию рождения в отделе ЗАГС, в этом году мы решили поздравить новоиспечённых мам непосредственно в роддоме. Сегодня мы вручаем семь документов о рождении маленьких озерчан.

Для приятного радостного мероприятия работники ЗАГС подготовили не только свидетельства, но также цветы и подарки. С пополнением в семействе женщин поздравил заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков:

– Честно признаюсь, что для меня это событие трепетное и волнительное, как правило, мужчин сюда не пускают. Мне доверили поздравить вас с этим, наверное, самым главным событием в жизни каждой женщины. Желаю вам крепкого здоровья, теперь главное в чём нуждаются ваши дети – это любовь, внимание и забота. И наша общая задача сделать так, чтобы озерским детям жилось в нашем округе комфортно и уютно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36042/