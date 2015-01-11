Часть чартерных рейсов перенесены из Екатеринбурга в Челябинск из-за ЧМ-2018

В связи с проведением в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу, часть чартерных рейсов перенесены из Екатеринбурга в Челябинск.

Как рассказал руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, это связано с тем, что чартерные компании не заявили изначально о рейсах в Кольцово. Эти рейсы назначены на 18, 21, 27 июня, как раз в те дни, когда болельщики ЧМ прибывают в Екатеринбург. Сейчас всех пассажиров уже оповестили о вылете из другого города.

На данный момент эта ситуация коснулась двух компаний — «Anex tour» и «Библио-Глобус».

«Отказов от пассажиров не было, жалоб тоже не поступало. Рекомендую пассажирам зайти на сайт Кольцово и посмотреть расписание, если рейс есть, то поводов для волнения нет», — пояснил Мальцев. По его словам, чартерным компаниям не дали официальных слотов, так как если рейс приходится в период ЧМ, нужно изначально запросить слоты в Кольцово, чтобы там составили расписание.

«Нужно запрашивать заранее слоты, чтобы скорректировать расписание в Кольцово, и всех об этом предупреждали за полгода. Кольцово не сняли никакие рейсы, и они в этом правы. Просто этих рейсов не было изначально в расписании», — сказал Мальцев.

На данный момент известно, что три рейса будет возвращаться в Челябинск вместо Екатеринбурга, а всего перенесенных из Екатеринбурга в Челябинск рейсов — шесть.

Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков также отметил, что в аэропорт нужно приезжать на регистрацию не меньше чем за два часа, так как в связи с ЧМ в городе ужесточены меры безопасности, и потребуется больше времени для регистрации. Пассажирам, которые полетят не из Екатеринбурга, а из Челябинска, туроператоры предоставят автобусы от Кольцово.

Отметим, что в связи с ЧМ-2018 с 1 по 30 июня будет запрещен въезд незарегистрированных автобусов в Екатеринбург. Нужно заранее направлять в АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» информацию о планируемом въезде или получить персональное разрешение на въезд от МВД РФ.

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