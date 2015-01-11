В городских оздоровительных лагерях для детей подготовлена обширная программа

В понедельник в ходе аппаратного совещания обсуждался уровень отдыха, оздоровления и досуга, который смогут обеспечить озерским школьникам городские лагеря.

Следует отметить, что с 1 июня в Озерском городском округе на базе общеобразовательных организаций начали работать 14 профильных городских лагерей. В течение первой смены в них смогут отдохнуть почти 1300 детей, преимущественно это учащиеся начальных, а также 5-6 классов.

– В этом году городские оздоровительные лагеря как никогда востребованы, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Жители округа знают, что уровень организации отдыха, досуга и питания у нас очень хороший, поэтому стараются на первую смену определить в эти лагеря своих детей.

Как пояснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, программа, подготовленная для детей, достаточно обширна:

– Программа летнего отдыха включает как оздоровление, так и развлечение. Начало работы лагерей совпало с 1 июня – Днём защиты детей, поэтому в этот день были подготовлены разнообразные программы. Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся большой детский концерт, а также детей встречали учреждения культуры: Центральная городская библиотека, ДК «Маяк» и ДК «Строитель», театры «Наш дом» и Золотой петушок». Воспитанники ДЮСШ в настоящее время продолжают учебно-тренировочный процесс и проводят соревнования на базе СК «Дельфин», на площадках лицея №39, школ №№38, 25 и 33.

В течение первой смены, несмотря на то, что погода не позволяет купаться и загорать, для детей будут организованы интересные, познавательные мероприятия. Мы постараемся использовать все площадки для спорта, игр, творчества и развлечений, которые есть у нас в Озерске, чтобы отдых детей был насыщенным и полезным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36062/