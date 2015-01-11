Информация о паспортах

Как проверить свой паспорт на подлинность.
На сегодняшний день существует ряд ситуаций, при которых требуется проверка паспорта гражданина РФ на действительность и подлинность, но не все знают, как сделать это быстрее и удобнее всего.
Проверка действительности паспорта гражданина РФ может потребоваться в следующих случаях:
- при совершении крупной сделки — например продаже или покупки недвижимого или движимого имущества;
- проверка подлинности паспорта может потребоваться, так как мошенники зачастую используют поддельные документы;
- при обращении в банк за кредитом;
- при обнаружении в паспорте ошибок, неточностей и прочего;
- при совершении бракосочетания;
- при приеме на работу — работодатель может проверить подлинность и действительность паспорта кандидата на должность и в других случаях.
Как проверить паспорт на подлинность онлайн на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России? Для этого необходимо: 1. Зайти на сайт Главного управления по ссылке: https://guvm.mvd.ru/;
2. Далее перейти в раздел "Полезные сервисы МВД России";
3. Далее перейти в "Сервисы по вопросам миграции";
4. Нажать раздел "Проверка по списку недействительных российских паспортов", ввести в открывшуюся форму серию и номер Вашего паспорта, после чего набрать код , указанный на картинке и нажать на кнопку «Отправить запрос».
Если Ваш паспорт действителен, то придет ответ, что по Вашему запросу о действительности паспорта РФ **** № ****** получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».
Бывают случаи, когда в ответ на Ваш запрос приходит информация о том, что паспорт значится в списке недействительных паспортов со статусом документа "технический брак". При поступлении подобного ответа, Вы можете самостоятельно направить запрос на корректировку данных путем перехода по ссылке "Сообщить об ошибке" или лично обратиться в отделение по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск с паспортом гражданина РФ.
Стоит учесть, что корректировка не происходит мгновенно и может занять от 1 до 5 дней.
Заместитель начальника отделения по вопросам миграции
Ирина Меньшенина