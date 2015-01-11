Новости службы спасения

Служба спасения сообщает о нескольких происшествиях на территории Озёрского городского округа:

02 июня 2018(суббота) в 14.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от диспетчера скорой помощи с просьбой помочь транспортировать тяжелобольного озерчанина (1938 г.р., инфаркт) с 8 этажа. Помощь была оперативно оказана силами дежурной смены спасателей – больного на носилках донесли до автомобиля медиков.

03 июня 2018 (воскресенье) в 13.20 по линии в ЕДДС позвонила озерчанка и сообщила, что из окна 4 этажа дома по ул. Дзержинского висит мужчина, которого за руки удерживают двое, находясь внутри. На место вызова выехали спасатели и медики. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что мужчина упал на землю, сломав при этом ногу. Пострадавшего на носилках транспортировали до авто «скорой помощи».