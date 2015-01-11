Материнским капиталом разрешили гасить любую ипотеку, вне зависимости от даты ее оформления.

В Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий внесено изменение (оно было предложено Минтруда России), позволяющее гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту, говорится в пояснительной записке.

Ранее граждане не имели возможности направлять средства на уплату основного долга и процентов по кредитам, выданным на погашение ранее предоставленных ипотечных кредитов после возникновения права на материнский капитал.

Таким образом, принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования маткапитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств.

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