Материнским капиталом разрешили гасить любую ипотеку, вне зависимости от даты ее оформления.
В Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий внесено изменение (оно было предложено Минтруда России), позволяющее гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту, говорится в пояснительной записке.
Ранее граждане не имели возможности направлять средства на уплату основного долга и процентов по кредитам, выданным на погашение ранее предоставленных ипотечных кредитов после возникновения права на материнский капитал.
Таким образом, принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования маткапитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств.
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Ключевые теги: Маткапитал, ипотека, нововведение.
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