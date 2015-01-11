В Челябинской области сдадут ЕГЭ по русскому языку

В среду, 6 июня, более 14 тыс. участников государственной итоговой аттестации (ГИА) планируют сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

Русский язык является одним из двух обязательных экзаменов для получения аттестата. Результаты данного ЕГЭ необходимы для поступления в вузы на все специальности. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать выпускникам, — 24. Для поступления в вуз результат должен составлять не менее 36 баллов.

На выполнение ЕГЭ по русскому языку будет предоставлено 3,5 часа (210 минут). Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит одно задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение).

Специально для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для учащихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, будет проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для участия в нем зарегистрировались 277 человек.

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