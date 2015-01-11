Кыштым готовится к празднованию Дня города

Масштабные праздничные мероприятия пройдут в предстоящее воскресенье, 10 июня.

С 10 часов на площадке перед магазином «Универмаг» откроется традиционная выставка голубей. В этом году в Кыштым приедут 22 голубевода из восьми городов Южного Урала. В 11 часов от здания Сбербанка на улице К.Либкнехта под сопровождение двух военных оркестров из Озёрска и Снежинска начнёт движение колонна праздничного шествия трудовых коллективов и общественных объединений. На центральной площади в него вольётся акция «Детский транспорт». Организаторы приглашают активнее присоединиться к этой акции родителей с двойняшками. В полдень в детском парке развернётся большая игровая программа для юных кыштымцев. В 13 часов на площади около библиотеки им.Б.Швейкина состоится сеанс одновременной игры в шахматы. Кыштымцы сразятся с международным гроссмейстером Сергеем Маценко из Челябинска. Завершится дневная программа в 15 часов на городском стадионе фестивалем военных оркестров «Фанфары Кыштыма». Во втором фестивале примет участие ещё большее количество военных оркестров войск национальной гвардии России, а программа будет ещё интереснее.

Вечернюю программу в 19 часов в Народном доме откроет концерт оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России подполковника Валерия Беликова. В 20 часов на городской площади стартует большая концертная программа «Огни Кыштыма» с участием творческих коллективов Кыштыма, Максима Щербицкого, российского певца, выступающего в музыкальном жанре Сlassical Сrossover, гармонично соединяющем в себе классику и популярную музыку, а также Хора Михаила Бублика - финалиста второго сезона Всероссийского музыкального шоу «Битва Хоров» на телеканале «Россия-1».

Завершится празднование Дня города в 22:50 праздничным фейерверком. Приглашаем кыштымцев и гостей города стать участниками праздничных мероприятий.

http://www.adminkgo.ru/kyshtym/index.php