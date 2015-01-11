В России появился проект стабилизации цен на бензин

В России разработан проект стабилизации цен на бензин, его разработала Федеральная антимонопольная служба.

Так, для стабилизации цен и объемов поставок на АЗС нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже, пишет газета «Известия».

По данным издания, проект, подготовленный ФАС, предписывает увеличить минимальные объемы продаж топлива на бирже. Новые требования в первую очередь распространятся на нефтяные компании, имеющие крупнейшие в России НПЗ.

В настоящее время компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже утвержденных ФАС и Минэнерго нормативов: 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

Но согласно новым предложениям антимонопольщиков, поставщиков топлива обяжут поднять этот минимум до 15% для бензина и до 7,5% для дизтоплива.

Кроме того, ФАС предлагает поднять планку и для остальных видов топлива — авиакеросина (с 10 до 15%), мазута (с 2 до 3%) и сжиженного газа (с 5 до 7,5%).

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