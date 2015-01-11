«Нескучный Южный Урал»: в Челябинске создали приложение с 17 готовыми экскурсиями

В Челябинске создали приложение «Нескучные путешествия по Южному Уралу» – здесь можно посмотреть обзоры на 17 готовых экскурсий, 81 описание туристических объектов и более 100 фотографий достопримечательностей региона.

Проект состоит из электронного сборника, планшетной выставки и приложения для мобильных устройств.

«В настоящий момент большую значимость для региона представляет продвижение южноуральских достопримечательностей, поддержка природных и культурных ресурсов. Именно поэтому наш проект "Нескучные путешествия по Южному Уралу", созданный в 2016 году, нашел поддержку министерства культуры Челябинской области и вызвал большой интерес у пользователей», – отметила директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

В этом году «Нескучные путешествия» получили закономерное продолжение – по совместной инициативе библиотеки и Минкульта состоялась разработка мобильного приложения.

Мобильное приложение – это 17 готовых экскурсий по самым захватывающим маршрутам области, 81 описание туристических объектов и более 100 фотографий достопримечательностей Южного Урала. Проект будет интересен жителям области, туристам и экскурсоводам.

«Нескучные путешествия» разработаны для телефонов на базе Android, скачать приложение можно уже сейчас, абсолютно бесплатно.

https://dostup1.ru/