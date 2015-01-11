Челябинка спросила Путина, когда блогинг станет профессией

Наталья Краснова, блогер из Челябинска, во время прямой линии с Владимиром Путиным задала президенту вопрос о профессии.

«Мне 38 лет, я кандидат наук, но работаю блогером. На данный момент это не считается профессией. Когда блогинг признают профессией?», - спросила челябинка из студии, расположенной в Москва-Сити.

Владимир Путин в ответ заметил, что блогеры основной доход получают от рекламных контрактов, и у Натальи это «судя по всему, неплохо получается».

«Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, с точки зрения соцобеспечения, на будущее - наверное, это можно сделать», - заключил президент.

Напомним, жителям Челябинской области несколько раз удавалось задать президенту вопрос в прямом эфире. В 2016 году отец четырёх детей пожаловался, что на заводе, где он работает сварщиком, задерживают зарплату, а в 2017 году жительница Челябинска попросила помешать сносу садового домика. Также в 2017 году челябинский студент задал вопрос о повышении пенсионного возраста.

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