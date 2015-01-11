К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске построят президентский поселок

Как рассказал накануне руководитель компании "ARKdevelopment" Андрей Курбатских, президентский поселок планируется построить к концу 2019 года. Он будет включать в себя 90 домов (индивидуальные здания и таунхаусы), а также восемь коттеджей для президентов стран-участниц саммитов.

По завершении международных мероприятий, дома в коттеджном поселке, названном "Терема", предполагается продать.

Затраты на президентский поселок оцениваются в 700 млн рублей, еще около 150 млн потребуется на прилегающие дороги и инфраструктуру "Теремов".

Время ввода коттеджного поселка в эксплуатацию по замыслу девелоперов должно совпасть со временем завершения конгресс-холла за цирком. Однако эксперты считают, что конгресс-холл в указанные сроки (к концу 2019 года) завершить не удастся из-за сложности конструкции и трудности остекления наклонных фасадов.

Кроме того у челябинцев нет опыта работы с высотными объектами - как минимум для строительства придется привлекать отдельных специалистов и оборудование.

По неподтвержденным данным, в качестве замещающего может быть использован строящийся конгресс-холл "Таганай-2020" на улице Труда (также должен быть сдан в четвертом квартале 2019 года).

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