Сотрудники аэропорта Челябинск почтили память членов экипажа АН-12

Работники международного челябинского аэропорта 7 июня посетили памятник погибшим коллегам в поселке Рощино Сосновского района и почтили их память.

«Десять лет назад, 26 мая 2008 года, в поле рядом с посёлком Рощино под Челябинском упал грузовой Ан-12. Трагедия унесла жизни девяти членов экипажа, которые до последнего делали всё, чтобы увести терпящее бедствие воздушное судно от населённых пунктов. Возложить цветы и навести порядок на месте крушения воздушного судна, унесшего жизни наших коллег, уже стало традицией для сотрудников челябинского авиапредприятия. Но прийти к памятнику в день трагедии 26 мая нам помешала погода», - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

Напомним хронику тех событий. 26 мая 2008 года Ан-12 авиакомпании «Московия» прибыл в аэропорт Челябинск из московского Быково и после небольшого перерыва отправился в Пермь. Спустя минуту после взлёта командир авиасудна запросил у диспетчера разрешение на возвращение. Но до посадочной полосы самолёт не долетел, упав в 11 километрах от аэропорта – в распаханном поле возле поселка Рощино в Сосновском районе. Семь членов экипажа и два сопровождавших их техника в результате крушения погибли.

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