Семьи бедные и богатые: Челябинская область – на 29-м месте среди российских регионов

Челябинская область оказалась на 29-м месте в рейтинге российских регионов по соотношению бедных и богатых семей. Список, опубликованный агентством РИА «Рейтинг», был составлен на основе данных об остатках денег в семьях после минимальных расходов.

В лидеры рейтинга семейного благосостояния традиционно вошли представители добывающих регионов, в которых высокие доходы — компенсация сложных условий жизни, и финансовые центры, для которых характерны высокие цены.

Уже несколько лет первые три строчки рейтинга занимают Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва.

Челябинская область в этом рейтинге оказалась по итогам 2017 года на 29-м месте — в 2016-м регион был на 25-й строчке такого же списка.

Эксперты подсчитали, что в южноуральских семьях с двумя детьми после минимальных расходов денежный остаток в 2017 году составлял 24 767 рублей, в семьях с одним ребенком — 34 500 рублей.

Если сравнить Челябинскую область с соседними регионами, картина такая: Свердловская область находится на 26-м месте рейтинга (два ребенка — 26 374 рубля, один ребенок — 36 755 рублей), Республика Башкортостан — на 28-м (два ребенка — 24 819 рублей, один ребенок — 33 389 рублей), Курганская область — на 75-м место (два ребенка — 10 147 рублей, один ребенок — 20 138 рублей).

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