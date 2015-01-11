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Главы о приоритетах. 11.01.2015

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Самые странные товары к ЧМ-2018

Бутылки с водой, которые вызывают пожар, бархатные мячи дороже последнего iPhone, помидоры и другие странные товары, посвященные чемпионату мира по футболу.

2,5-литровую бутылку воды в форме футбольного мяча выпустил к мундиалю «Святой источник». Как оказалось, это идеальная лупа, которая, оказавшись под лучами солнца, воспламеняет всё вокруг.

«Если сравнивать сферу и цилиндр, то обычная цилиндрическая бутылка фокусирует свет только в одной плоскости. А сферическая линза — в двух плоскостях и аккумулирует большее количество энергии», — объяснил физик-популяризатор Артем Коржиманов.

PR-менеджер компании IDS Borjomi Наталья Заславская заявила, что упаковка в форме мяча выпущена ограниченным тиражом, но не стала называть точное число отгруженных бутылок.

Заславская подчеркнула, что продукт соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам. И производитель гарантирует качество и безопасность при соблюдении рекомендуемых условий хранения. «На каждой этикетке мы указываем: «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия», — уточнила «Фонтанке» Заславская.

Между тем «Ашан» уже заявил о приостановке продажи круглых бутылок. «Ашан Ритейл Россия» стремится обеспечить покупателей качественными и безопасными товарами, — сообщила «РИА Новости» директор компании по корпоративным коммуникациям Мария Курносова.

На палочке

Другие сомнительные товары, выпущенные к чемпионату, хоть и не приводят к неконтролируемым воспламенениям, вполне могут повторить судьбу бутылок.

Например, огурец на палочке, засоленный в пиве. Его представили в апреле как один из вариантов для футбольного стрит-фуд-менюгастрономического фестиваля Welcome Foodball Cup 2018. По задумке создателей, это ресторанная еда, приготовленная в таком виде, чтобы она умещалась в одной руке. «У нас сейчас многие рестораны и кафе работают над тем, чтобы каждый гость после обеда мог унести “кусочек” этого ресторана в качестве гастрономического сувенира», — отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Правда, в окончательный вариант меню фестиваля, который с 14 июня по 15 июля побывает в городах-участниках ЧМ, огурец на палочке не попал.

Сделали для футбольных фанатов и леденцы на палочке. Фото сосалки с изображением тренера сборной России Станислава Черчесова выложил у себя в Twitter спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Как пришла в голову идея производить подобное, рассказал Business FM директор бюро сладкой архитектуры Rubis Cookies Игорь Рубанов:

К чемпионату мира решили, что леденцы с какими-то звездами футбола будут интересны, потому что не каждому получится увидеть их вживую, а оставить сувенир на память, похожий на Роналду, Месси, Салаха или Акинфеева, было бы, наверное, интересно. Так как чемпионат в России, мы решили сделать их в форме русской матрешки. Заказали карикатурные образы известных футболистов, у нас набралось их на целую команду — 11 человек, один запасной. В качестве тренера мы взяли образ тренера нашей сборной. В розницу они стоят, наверное, от 80 до 150 рублей.

Купить леденцы можно, например, на онлайн-барахолке. Продавец из Санкт-Петербурга предлагает отправить партию от 200 леденцов со «знаменитыми футболерами» в любой регион, 100 рублей за штуку. «Прибыль легко подсчитаете сами», — добавляет продавец.

Со свистком

Прибыль от таких товаров вполне может быть внушительной с учетом того, что с ноября 2017 года по апрель 2018-го товары с символикой ЧМ-2018 стали покупать в пять раз чаще. А с марта по апрель количество таких покупок выросло в 2,1 раза, гласит экспресс-обзор потребительского спроса, проведенный оператором фискальных данных «Платформа ОФД». И это еще до приезда в страну иностранных болельщиков.

Например, уже раскупают в большом количестве матрешки, значки и ушанки с символикой чемпионата, рассказал представитель Шатурской фабрики матрешек Алексей Турукин. Причем стоят матрешки в разном дизайне до 5 тыс. рублей.

Сколько стоит матрешка с зажатым за щекой свистком, неизвестно. Да и купить ее можно только в аэропорту Казани. Но знают о ней по всей стране.

Выпустил сувенир предприниматель Виктор Августов. На все нападки он отвечает: каждый думает в меру своей испорченности.

Я не знаю, о чем вы говорите, но это матрешка со свистком — судья. Идея была наша, эскиз нам нарисовал художник Аркадий Шаинов. Есть фабрика, где эту продукцию выпускают.

Правда, в одном из более поздних интервью Августов всё же признал, что фигурку опошлили, хотя винит он в этом сотрудников фабрики, наносивших рисунок.

Однако сомнения тех, кому кажется, что дело не в заводском браке, а всё же в дизайне, подтвердила тренер высшей категории по лыжным гонкам СШОР Алла Кудрявцева. «На свисток всё это не похоже абсолютно. На что похоже — сами знаете. Поскольку если совсем серьезно, то, когда свистят, ничего за щеку не закладывают… Если бы такое произошло в нашем лыжном спорте, например, и кто-нибудь рискнул, скажем, палку в рот засунуть или еще как-то поиздеваться над нашим видом спорта, человек бы точно получил — у нас корпоративная солидарность очень развита, и своей честью мы дорожим», — заявила Кудрявцева «Вечерней Москве».

Августов подчеркивает, что зарабатывать на оскорблении футболистов не хотел. В любом случае его матрешки в официальных магазинах продаваться не будут, сообщает «Москва 24». В то же время запрещать их торговлю в интернете и палатках оргкомитет «Россия-2018» не станет, так как на них нет символики чемпионата мира по футболу.

В бархате

Пусть и за 5 тыс. рублей, никакая матрешка не сравнится в цене с сувенирным мячом Adidas, который смогут купить болельщики в ЦУМе. Он украшен узором, как на официальном мяче чемпионата, в технике золотой хохломы. И инкрустирован кристаллами Swarovski. Камера обтянута высокотехнологичным материалом с бархатистой фактурой, отмечается на сайте магазина, где уже можно оформить предзаказ. Стоимость Deluxe Ball — 99 тыс. рублей.

Купить мячик с бархатистой фактурой дешевле можно у любого официального ритейлера сувениров ЧМ-2018. Красно-синий плюшевый с волком Забивакой обойдется всего в 1,5 тыс. рублей. Но если вы захотите упаковать его в пакет с официальной символикой из простой крафтовой бумаги, придется отдать еще 90 рублей. За пакет.

Вероятно, еще дешевле обойдутся болельщикам сувенирные мячи из дерева. Их выпилили заключенные исправительной колонии № 19 в Казани, которым отдали заказ частного предпринимателя на изготовление сувениров к мундиалю. Вместе с мячами в городских магазинах планируют продавать шкатулки, шахматы и нарды, сделанные лицами, отбывающими наказание. Также есть подарочная упаковка из дерева и шпона.

Свою версию шаров, волков Забивак и других футбольных атрибутов из дерева, картона, пластика и бумаги сделали заключенные из Самарской области. Правда, пока у регионального управления ФСИН планов продавать их работы нет. Они ограничились выставкой, отметив, что лучшие поделки выполнены осужденными из ИК-3, ИК-6, ЛИУ-4, ИК-15, ИК-16, ОТБ, ИК-26, ИК-28 и УИИ. А лауреаты конкурса поощрены.

Естественно, все эти сувениры, как и матрешка со свистком, не имеют официальной символики чемпионата. Они лишь используют футбольные образы. Ближе всех к тому, чтобы обыграть символы ЧМ-2018 и при этом не платить за лицензию, подобралась подмосковный мастер украшений ручной работы Катерина Барышева. Она сделала керамическую кружку с волком Запивакой, который в футбол не играет, зато болеет за сборную.

«Я очень далека от всех спортивных событий, идея принадлежит моему мужу. Пришел такой образ: волк, который сидит перед телевизором и болеет за наших. Этого волка забрали прям в первый же день», — рассказала Барышева, которая уже выставила на продажу похожую кружку.

За несогласованное с FIFA использование официальной символики ЧМ производителям и ритейлерам придется заплатить, и много — штраф до 0,5 млн рублей или до 15% от выручки. При этом решение о вынесении наказания принимается не дольше, чем через трое суток с момента обнаружения контрафакта.

Тем не менее официальную сувенирку подделывают. И бывает, что получаются интересные образцы промышленного дизайна. Так, Ханты-Мансийская таможня изъяла в марте партию помидоров черри из Египта, в ящиках, брендированных кубком чемпионата. Изымали и туалетную воду, и домашние тапки FIFA. Но есть интересные товары и среди тех, которые получили официальную сертификацию. Помимо бумажного пакета за 90 рублей, это, к примеру, маленькая плюшевая подушечка-брелок. Или бежевая панама с российским триколором поперек.

https://iz.ru/

Ключевые теги: ЧМ по футболу, сувениры, контрафакт.

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