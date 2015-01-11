Минобороны меняет правила призыва на срочную службу

Минобороны РФ предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве – в результате «дембель» случится раньше, а молодые люди, признанные ограниченно годными к военной службе, получат возможность «реализовать свое конституционное право по защите Отечества».

«В Положение о призыве добавят существенное уточнение. Новобранцев поделят на две категории. Первая – призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. Это, например, все вчерашние школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью «рядовой» такие бойцы должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта Федерации к месту прохождения военной службы. Вторая категория – призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта Федерации о направлении в воинскую часть», – пишут «Известия».+

Добавим, именно с момента начала службы начинают считаться дни до «дембеля». Однако дни, проведенные новобранцами на сборных пунктах (обычно три-четыре), в зачет сегодня не идут.

Другое изменение состоит в том, что уже этой осенью молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов. Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

Поправки планируется окончательно сформировать и одобрить к июлю текущего года, добавляет газета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения позволят молодым людям «реализовать свое конституционное право и обязанности по защите Отечества».

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