Новая пенсионная реформа позволит увеличивать пенсию на 1 тыс. рублей в год

В правительстве РФ приняли решение внести законопроект о пенсионной реформе – предполагается, что она начнется в 2019 году и растянется на 15 лет: мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно

О повышении пенсионного возраста в России объявил премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня в ходе заседания правительства. Он заявил, что власти будут поднимать планку постепенно, а переходный период начнется с 1 января следующего года и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 – для женщин.

Главной причиной реформы стало стремление повысить уровень жизни пенсионеров – об этом еще во время «Прямой линии» 7 июня сообщил президент России. «За этим стоит решение еще одной проблемы – это позволит уменьшить количество людей, живущих за чертой бедности», – уточнил Владимир Путин.

Кабмин, по оценкам издания «Ведомостей», выбрал достаточно жесткий из предложенных Минфином вариантов изменения закона. Впрочем, разработчики законопроекта предусмотрели поэтапный переход к новым требованиям. К тому же нормативный акт будет предусматривать ряд льгот. Так, право на досрочный выход получат инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС и другие категории граждан. Также Дмитрий Медведев заверил, что действующих пенсионеров изменения никак не затронут.

Повышение пенсионного возраста в кабинете министров считают единственной возможной реакцией на социальные изменения, произошедшие в стране в последние десятилетия. Авторы инициативы констатируют, что границы возраста трудовой деятельности были установлены еще в советский период. При этом учитывалось, что существенная часть жителей занята на должностях, предусматривающих тяжелый физический труд, но в современных экономических реалиях такой аспект потерял актуальность – работа стала более технологичной и автоматизированной.

Источники, близкие к органам исполнительной власти, указывают и на другие перемены. За прошедшие со времен СССР годы медицина вышла на новый качественный уровень. Все это сказалось на продолжительности жизни, а реальный возраст трудовой активности перешел за рамки старых пенсионных границ.

Данной тенденцией заинтересовались в других государствах. К примеру, в Республике Беларусь приняли решение до 2022 года повысить возраст пенсии до 63 лет для мужчин и до 58 лет – для женщин (до 2017 года жители страны могли закончить трудовую деятельность в 60 и 55 лет соответственно). В Казахстане, другой стране ЕврАзЭСа, пенсионный возраст повысили до тех же значений еще в 2001 году, причем законодатели предусмотрели планомерное повышение возрастной планки для женщин.

Долгое время Россия, по сравнению с государствами «большой семерки», оставалась страной «молодых пенсионеров». В Японии и Великобритании пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет, у Франции – 62,5 лет. В одном из наиболее успешных по показателю уровня жизни государств ЕС – в Швеции – на пенсию можно выйти не раньше 68 лет.

Сохранение раннего пенсионного возраста в законодательстве России стало причиной роста числа пенсионеров в стране – этот показатель в 2018 году достиг 46,5 млн человек, что значительно увеличило нагрузку на систему социального обеспечения. Это, в свою очередь, ограничило резервы государства на индексацию пенсионных выплат.+

Отметим, что альтернативой повышению пенсионного возраста могло стать увеличение налоговых сборов с физических лиц, но такая мера бы остро сказалась на благосостоянии всех жителей страны.

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