Мусульмане 15 июня празднуют Ураза-байрам

В пятницу, 15 июня, отмечается мусульманский праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца поста Рамадан.
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц, во время которого все верующие (за исключением, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву – таравих.
Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями.+
Праздник 15 июня начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.
После праздника разговения начинается подготовка к хаджу – паломничеству к святыням Мекки и Медины.
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Ключевые теги: Ураза-Байрам, мусульмане, праздник.
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