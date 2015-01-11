В Челябинской области открылся Ильменский фестиваль

15 июня в Челябинской области стартовал 42-й Ильменский фестиваль авторской песни. Традиционно он собрал любителей самодеятельного творчества со всей страны.

В очередной раз Ильменка проходит на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» под Миассом. По традиции там расположились две концертные площадки – главная и лесная, где выступят авторы и исполнители песен из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и городов Челябинской области, а также из США.

Вчера на главной сцене состоялось торжественное открытие фестиваля. На главной сцене состоится серия концетов - «Звёзды авторской песни», «Vivat, Ильмены», гала-концерт «Ильменский звездопад». В программе запланированы взрослый и детский конкурсы авторской песни, сольные концерты известных бардов, выступление лауреатов конкурса авторской песни этого года, концерт «Неформатные наши». В гала-концерте «Олег Митяев представляет…» примет участие специальный гость – Ромарио из Москвы.

Сегодня, 16 июня, вечером на Ильменке состоится награждение победителей детского и взрослого конкурсов авторской песни, а также награждение премией имени создателя творческой программы «Ильменки» и её режиссёра Михаила Вейцкина, с вручением финансового гранта.

https://polit74.ru/