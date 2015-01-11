Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 странах Европы

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих отправиться за границу, о распространении кори в 28 странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах, при этом, 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в соседней с Россией Украине показатель заболеваемости корью в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года. В 2018 году на Украине зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания корью, из них более 12 тыс. среди детей, а от осложнений умерли 11 человек.

Кроме того, корь распространяется на Американском континенте, подчеркнули в ведомстве. «В текущем году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США», — уточняется в сообщении.

Наиболее сложная ситуация складывается в Венесуэле, где в 2017 году было зарегистрировано 952 лабораторно подтвержденных случая заболевания. В текущем году распространение инфекции продолжается, зарегистрировано более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходах.

В феврале Роспотребнадзор рассказал о вспышке кори в Европе. Тогда ведомство сообщило об эпидемическом неблагополучии по кори в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и на Украине.

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