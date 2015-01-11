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| Новости » Наука и образование

25 лучших колледжей России, где учат по международным стандартам

В 2017 году 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов впервые сдавали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он показывает, что выпускник владеет специальностью на международном уровне (и умеет применять знания на практике).

Демонстрационный экзамен, разработанный экспертами WorldSkills, проводили по 73 компетенциям в 26 регионах России. Все участники получили доступ к личному электронному документу с результатами экзамена — Skills-паспорту (многие крупные предприятия уже учитывают его при приёме на работу). Мы выбрали колледжи с самым высоким средним баллом по этому экзамену.

1. Новосибирский колледж питания и сервиса

Профессия: повар

Колледж выпускает поваров, кондитеров, официантов, барменов и других специалистов для кафе и ресторанов. Студенты на занятиях и мастер-классах готовят пиццу, закуски finger food и блюда самых разных кухонь мира. В колледже открыты две современные лаборатории кондитерского и кулинарного производства.

2. Якутский технологический техникум сервиса

Профессия: кондитер

В техникуме работает специализированный центр компетенции «Кондитерское дело». Это значит, что оборудование там на высоком уровне, а педагоги прошли подготовку по стандартам WorldSkills. Они научат печь шоколадные пирожные ручной работы и делать украшения из марципана так, что за границей стыдно не будет.

3. Колледж «Царицыно»

Профессия: официант

В московском колледже «Царицыно» гостиничному и ресторанному бизнесу посвящено целое отделение. Практики очень много — и не только в учебном заведении. Например, 14 ноября ученики колледжа обслуживали фуршет в Государственном музее Пушкина (он был посвящён Дню независимости Польши).

4. Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Профессии: парикмахер, косметолог

Колледж открылся в Новосибирске в 1983 году — тогда он ещё назывался училищем. Уже в 1996 году в нём заработали два международных отделения — парикмахерского искусства (со специалистами из Франции) и декоративной косметики (со специалистами из Испании). Сейчас выпускники колледжа устраиваются в салоны и клиники не только в России, но и в США, Германии, Франции, Израиле и Испании.

5. Педагогический колледж № 15 города Москвы

Профессия: воспитатель детского сада

Педагоги колледжа разработали больше 40 авторских программ с учётом международных стандартов и инноваций в педагогике. Студенты уже со второго года обучения практикуются в детских садах южного округа Москвы. Потом они могут продолжить учёбу в лучших педагогических вузах (МГПУ, МПГУ и других).

От редакции

Теги по теме:

В 2017 году 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов впервые сдавали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он показывает, что выпускник владеет специальностью на международном уровне (и умеет применять знания на практике). «Мел» вместе с WorldSkills Russia рассказывает о колледжах, студенты которых лучше всего сдали этот экзамен. И советует, где каким профессиям учиться.

Демонстрационный экзамен, разработанный экспертами WorldSkills, проводили по 73 компетенциям в 26 регионах России. Все участники получили доступ к личному электронному документу с результатами экзамена — Skills-паспорту (многие крупные предприятия уже учитывают его при приёме на работу). Мы выбрали колледжи с самым высоким средним баллом по этому экзамену.

1. Новосибирский колледж питания и сервиса

Профессия: повар

Колледж выпускает поваров, кондитеров, официантов, барменов и других специалистов для кафе и ресторанов. Студенты на занятиях и мастер-классах готовят пиццу, закуски finger food и блюда самых разных кухонь мира. В колледже открыты две современные лаборатории кондитерского и кулинарного производства.

2. Якутский технологический техникум сервиса

Профессия: кондитер

В техникуме работает специализированный центр компетенции «Кондитерское дело». Это значит, что оборудование там на высоком уровне, а педагоги прошли подготовку по стандартам WorldSkills. Они научат печь шоколадные пирожные ручной работы и делать украшения из марципана так, что за границей стыдно не будет.

3. Колледж «Царицыно»

Профессия: официант

В московском колледже «Царицыно» гостиничному и ресторанному бизнесу посвящено целое отделение. Практики очень много — и не только в учебном заведении. Например, 14 ноября ученики колледжа обслуживали фуршет в Государственном музее Пушкина (он был посвящён Дню независимости Польши).

Студенты колледжа на фуршете в честь Дня независимости Польши

4. Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Профессии: парикмахер, косметолог

Колледж открылся в Новосибирске в 1983 году — тогда он ещё назывался училищем. Уже в 1996 году в нём заработали два международных отделения — парикмахерского искусства (со специалистами из Франции) и декоративной косметики (со специалистами из Испании). Сейчас выпускники колледжа устраиваются в салоны и клиники не только в России, но и в США, Германии, Франции, Израиле и Испании.

В колледже проходил чемпионат WorldSkills Новосибирской области - 2017

5. Педагогический колледж № 15 города Москвы

Профессия: воспитатель детского сада

Педагоги колледжа разработали больше 40 авторских программ с учётом международных стандартов и инноваций в педагогике. Студенты уже со второго года обучения практикуются в детских садах южного округа Москвы. Потом они могут продолжить учёбу в лучших педагогических вузах (МГПУ, МПГУ и других).

6. «Педагогический колледж № 18 Митино» города Москвы

Профессия: учитель начальных классов

На базе колледжа учатся два первых и два вторых класса. Студенты постоянно проводят у них конкурсы, перемены, организуют праздники. А главное — могут присутствовать на уроках и набираться опыта, не выходя из здания. «Сначала родители первоклассников немного переживали: мол, не станут ли наши дети „подопытными“, общаясь со студентами? Но теперь они очень благодарны нам: ведь наши студенты участвуют в чемпионатах WorldSkills и демонстрационных экзаменах и показывают нам все новшества», — рассказала «Мелу» завуч колледжа Анастасия Дедюхина.

7. Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина

Профессия: специалист по туризму

Студентов направления «Сервис и туризм» учат организовывать классные путешествия и грамотно их продавать. А ещё, конечно, у них отличный английский (и не только) язык. Так что после четырёх лет учёбы есть все шансы найти хорошее место в турфирме — а потом, может, даже открыть свою.

8. Московский государственный образовательный комплекс

Профессия: геодезист

Геодезист изучает рельеф поверхности Земли — вычисляет координаты, составляет карты. От него зависит работа тех, кто будет строить на конкретной территории здания и прокладывать дороги. Прикладной геодезией может заниматься выпускник программы «Земельно-имущественные отношения».

9. Щёлковский колледж (Московская область)

Профессия: ландшафтный дизайнер

Разбивать клумбы, пруды и прокладывать красивые дорожки — всему этому можно научиться в Щёлковском колледже, которому в прошлом году исполнилось 80 лет. В 2017-2018 учебном году на специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» выделили 50 бюджетных мест — шанс учиться бесплатно (ещё и получать стипендию) довольно высок. А теперь посмотрите, какое современное у колледжа общежитие!

10. Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 города Москвы

Профессия: фотограф

Занятия по программе «Техника и искусство фотографии» проводят преподаватели с международным опытом. Они учат пользоваться самой сложной фототехникой, обрабатывать снимки, монтировать видео, а самое главное — продвигать себя на рынке. Выпускникам колледжа помогают устроиться в рекламные агентства, фото- и дизайн-студии. А ещё организуют для самых талантливых персональные выставки в России и за границей.

11. Финансовый колледж № 35 города Москвы

Профессия: предприниматель

Конкурс в этот колледж порой превышает 10 человек на место. Это хороший старт для молодых бизнесменов: студент получает качественное экономическое образование и может устроиться в Сбербанк России, Управление федеральной налоговой службы по Москве и другие крупные организации (с которыми колледж заключает долгосрочные договоры). А ещё здесь можно получить рекомендацию для поступления в престижные вузы — например, в РЭУ имени Плеханова и Государственный университет управления.

12. Политехнический колледж Челябинской области

Профессии: мехатроник, лаборант химического анализа

Студенты этого колледжа в 2015 году стали призёрами международного чемпионата WorldSkills в Бразилии. Ученики обязательно практикуются на предприятиях Магнитогорского металлургического комбината. «Кадровая политика колледжа нацелена на формирование собственного творческого и научного потенциала, поддержание и стимулирование новаторской мысли», — пишут на сайте колледжа.

13. Техникум технологий и дизайна Технологического университета (Королёв, Московская область)

Профессия: промышленный дизайнер

Промышленный дизайн — это сплав искусства, маркетинга и технологии. Профессионал этой сферы придумывает, как будут выглядеть самые разные вещи (от домашней утвари до высокотехнологичных изделий). Чтобы поступить, нужно сдать экзамен по рисунку. А то, что выпускники техникума без особых сложностей поступают в Технологический университет, и так понятно.

14. Колледж предпринимательства № 11 города Москвы

Профессии: видеомонтажёр, звукорежиссёр

Чтобы работать на телевидении или в видеоблогинге, совсем не обязательно светиться в кадре. Можно окончить отделение аудиовизуальных технологий в Колледже предпринимательства № 11, а потом монтировать видео, работать со специальным оборудованием и вообще контролировать качество съёмок.

15. Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева

Профессия: веб-дизайнер

Как ни странно, именно в автомобильном колледже демонстрационный экзамен по веб-дизайну сдали лучше всего. Так что там очень сильная программа по информационным системам и программированию. Но в основном колледж учит строить автомобильные дороги и аэродромы, обслуживать автобусы, троллейбусы и трамваи, ремонтировать двигатели. А расположен МАДК имени Николаева в красивом историческом здании между Бауманской и Электрозаводской.

16. Технологический колледж № 21 города Москвы

Профессия: дизайнер интерьера

Колледж входит в топ-10 учреждений среднего профессионального образования по Москве (по данным столичного департамента образования). Он постоянно принимает на своей площадке разные чемпионаты и получает гранты мэра Москвы. Учат там в самых современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием — например, финскими ткацкими станками. А ещё в колледже есть бассейн, своя автошкола и уютный зимний сад.

17. Первый московский образовательный комплекс

Профессия: дизайнер одежды

Отличный вариант для тех, кто хочет научиться шить себе (семье, друзьям) классные вещи, которые не найти в магазинах. Чтобы поступить на дизайнера по костюмам, нужно сдать рисунок — это единственный и обязательный экзамен. А во время учёбы и после выпуска можно участвовать в модных показах и сотрудничать с престижными домами моды — Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева, Сергея Сысоева и другими.

18. Чернский профессионально-педагогический колледж (Тульская область)

Профессия: графический дизайнер

Студенты Чернского колледжа придумывают и оформляют в цифровом виде вывески, буклеты, упаковки, этикетки. А ещё разрабатывают проекты оформления квартир и улиц. В Тульской области это единственный колледж, после которого можно работать преподавателем по дизайну.

19. Новосибирский строительно-монтажный колледж

Профессия: сантехник

Ехать в Новосибирск, чтобы учиться на сантехника, — звучит забавно. И тем не менее, выпускники Новосибирского строительно-монтажного колледжа сдали демонстрационный экзамен по этой специализации гораздо лучше ребят из Москвы (средний балл — 63,5 против 38,2 в московском Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, который стоит в рейтинге на втором месте).

20. Волгодонский инженерно-технический институт (Ростовская область)

Профессия: сварщик

С 2009 года в Ростовской области открыт филиал НИЯУ МИФИ. Там можно получить и высшее, и среднее профессиональное образование. Преподаватели готовят специалистов для атомной отрасли — от строительства и монтажа до эксплуатации и обслуживания атомных электростанций. Институт готовит кадры для Ростовской АЭС и других предприятий госкорпорации «Росатом». Кстати, в чемпионате WorldSkills Hi-Tech в этом году победил выпускник этого учебного заведения Алексей Григорович.

От редакции

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В 2017 году 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов впервые сдавали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он показывает, что выпускник владеет специальностью на международном уровне (и умеет применять знания на практике). «Мел» вместе с WorldSkills Russia рассказывает о колледжах, студенты которых лучше всего сдали этот экзамен. И советует, где каким профессиям учиться.

Демонстрационный экзамен, разработанный экспертами WorldSkills, проводили по 73 компетенциям в 26 регионах России. Все участники получили доступ к личному электронному документу с результатами экзамена — Skills-паспорту (многие крупные предприятия уже учитывают его при приёме на работу). Мы выбрали колледжи с самым высоким средним баллом по этому экзамену.

1. Новосибирский колледж питания и сервиса

Профессия: повар

Колледж выпускает поваров, кондитеров, официантов, барменов и других специалистов для кафе и ресторанов. Студенты на занятиях и мастер-классах готовят пиццу, закуски finger food и блюда самых разных кухонь мира. В колледже открыты две современные лаборатории кондитерского и кулинарного производства.

2. Якутский технологический техникум сервиса

Профессия: кондитер

В техникуме работает специализированный центр компетенции «Кондитерское дело». Это значит, что оборудование там на высоком уровне, а педагоги прошли подготовку по стандартам WorldSkills. Они научат печь шоколадные пирожные ручной работы и делать украшения из марципана так, что за границей стыдно не будет.

3. Колледж «Царицыно»

Профессия: официант

В московском колледже «Царицыно» гостиничному и ресторанному бизнесу посвящено целое отделение. Практики очень много — и не только в учебном заведении. Например, 14 ноября ученики колледжа обслуживали фуршет в Государственном музее Пушкина (он был посвящён Дню независимости Польши).

Студенты колледжа на фуршете в честь Дня независимости Польши

4. Новосибирский колледж парикмахерского искусства

Профессии: парикмахер, косметолог

Колледж открылся в Новосибирске в 1983 году — тогда он ещё назывался училищем. Уже в 1996 году в нём заработали два международных отделения — парикмахерского искусства (со специалистами из Франции) и декоративной косметики (со специалистами из Испании). Сейчас выпускники колледжа устраиваются в салоны и клиники не только в России, но и в США, Германии, Франции, Израиле и Испании.

В колледже проходил чемпионат WorldSkills Новосибирской области - 2017

5. Педагогический колледж № 15 города Москвы

Профессия: воспитатель детского сада

Педагоги колледжа разработали больше 40 авторских программ с учётом международных стандартов и инноваций в педагогике. Студенты уже со второго года обучения практикуются в детских садах южного округа Москвы. Потом они могут продолжить учёбу в лучших педагогических вузах (МГПУ, МПГУ и других).

6. «Педагогический колледж № 18 Митино» города Москвы

Профессия: учитель начальных классов

На базе колледжа учатся два первых и два вторых класса. Студенты постоянно проводят у них конкурсы, перемены, организуют праздники. А главное — могут присутствовать на уроках и набираться опыта, не выходя из здания. «Сначала родители первоклассников немного переживали: мол, не станут ли наши дети „подопытными“, общаясь со студентами? Но теперь они очень благодарны нам: ведь наши студенты участвуют в чемпионатах WorldSkills и демонстрационных экзаменах и показывают нам все новшества», — рассказала «Мелу» завуч колледжа Анастасия Дедюхина.

День знаний в Педагогическом колледже №18

7. Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина

Профессия: специалист по туризму

Студентов направления «Сервис и туризм» учат организовывать классные путешествия и грамотно их продавать. А ещё, конечно, у них отличный английский (и не только) язык. Так что после четырёх лет учёбы есть все шансы найти хорошее место в турфирме — а потом, может, даже открыть свою.

8. Московский государственный образовательный комплекс

Профессия: геодезист

Геодезист изучает рельеф поверхности Земли — вычисляет координаты, составляет карты. От него зависит работа тех, кто будет строить на конкретной территории здания и прокладывать дороги. Прикладной геодезией может заниматься выпускник программы «Земельно-имущественные отношения».

9. Щёлковский колледж (Московская область)

Профессия: ландшафтный дизайнер

Разбивать клумбы, пруды и прокладывать красивые дорожки — всему этому можно научиться в Щёлковском колледже, которому в прошлом году исполнилось 80 лет. В 2017-2018 учебном году на специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» выделили 50 бюджетных мест — шанс учиться бесплатно (ещё и получать стипендию) довольно высок. А теперь посмотрите, какое современное у колледжа общежитие!

10. Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 города Москвы

Профессия: фотограф

Занятия по программе «Техника и искусство фотографии» проводят преподаватели с международным опытом. Они учат пользоваться самой сложной фототехникой, обрабатывать снимки, монтировать видео, а самое главное — продвигать себя на рынке. Выпускникам колледжа помогают устроиться в рекламные агентства, фото- и дизайн-студии. А ещё организуют для самых талантливых персональные выставки в России и за границей.

11. Финансовый колледж № 35 города Москвы

Профессия: предприниматель

Конкурс в этот колледж порой превышает 10 человек на место. Это хороший старт для молодых бизнесменов: студент получает качественное экономическое образование и может устроиться в Сбербанк России, Управление федеральной налоговой службы по Москве и другие крупные организации (с которыми колледж заключает долгосрочные договоры). А ещё здесь можно получить рекомендацию для поступления в престижные вузы — например, в РЭУ имени Плеханова и Государственный университет управления.

12. Политехнический колледж Челябинской области

Профессии: мехатроник, лаборант химического анализа

Студенты этого колледжа в 2015 году стали призёрами международного чемпионата WorldSkills в Бразилии. Ученики обязательно практикуются на предприятиях Магнитогорского металлургического комбината. «Кадровая политика колледжа нацелена на формирование собственного творческого и научного потенциала, поддержание и стимулирование новаторской мысли», — пишут на сайте колледжа.

В колледже проходила товарищеская встреча сборной России со сборной Венгрии перед чемпионатом WorldSkills в Абу-Даби (компетенция — мехатроника)

13. Техникум технологий и дизайна Технологического университета (Королёв, Московская область)

Профессия: промышленный дизайнер

Промышленный дизайн — это сплав искусства, маркетинга и технологии. Профессионал этой сферы придумывает, как будут выглядеть самые разные вещи (от домашней утвари до высокотехнологичных изделий). Чтобы поступить, нужно сдать экзамен по рисунку. А то, что выпускники техникума без особых сложностей поступают в Технологический университет, и так понятно.

14. Колледж предпринимательства № 11 города Москвы

Профессии: видеомонтажёр, звукорежиссёр

Чтобы работать на телевидении или в видеоблогинге, совсем не обязательно светиться в кадре. Можно окончить отделение аудиовизуальных технологий в Колледже предпринимательства № 11, а потом монтировать видео, работать со специальным оборудованием и вообще контролировать качество съёмок. Вот что рассказывает один из выпускников колледжа, который сдавал демонстрационный экзамен по видеопроизводству:

15. Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева

Профессия: веб-дизайнер

Как ни странно, именно в автомобильном колледже демонстрационный экзамен по веб-дизайну сдали лучше всего. Так что там очень сильная программа по информационным системам и программированию. Но в основном колледж учит строить автомобильные дороги и аэродромы, обслуживать автобусы, троллейбусы и трамваи, ремонтировать двигатели. А расположен МАДК имени Николаева в красивом историческом здании между Бауманской и Электрозаводской.

16. Технологический колледж № 21 города Москвы

Профессия: дизайнер интерьера

Колледж входит в топ-10 учреждений среднего профессионального образования по Москве (по данным столичного департамента образования). Он постоянно принимает на своей площадке разные чемпионаты и получает гранты мэра Москвы. Учат там в самых современных лабораториях с высокотехнологичным оборудованием — например, финскими ткацкими станками. А ещё в колледже есть бассейн, своя автошкола и уютный зимний сад.

17. Первый московский образовательный комплекс

Профессия: дизайнер одежды

Отличный вариант для тех, кто хочет научиться шить себе (семье, друзьям) классные вещи, которые не найти в магазинах. Чтобы поступить на дизайнера по костюмам, нужно сдать рисунок — это единственный и обязательный экзамен. А во время учёбы и после выпуска можно участвовать в модных показах и сотрудничать с престижными домами моды — Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева, Сергея Сысоева и другими.

18. Чернский профессионально-педагогический колледж (Тульская область)

Профессия: графический дизайнер

Студенты Чернского колледжа придумывают и оформляют в цифровом виде вывески, буклеты, упаковки, этикетки. А ещё разрабатывают проекты оформления квартир и улиц. В Тульской области это единственный колледж, после которого можно работать преподавателем по дизайну.

19. Новосибирский строительно-монтажный колледж

Профессия: сантехник

Ехать в Новосибирск, чтобы учиться на сантехника, — звучит забавно. И тем не менее, выпускники Новосибирского строительно-монтажного колледжа сдали демонстрационный экзамен по этой специализации гораздо лучше ребят из Москвы (средний балл — 63,5 против 38,2 в московском Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, который стоит в рейтинге на втором месте).

20. Волгодонский инженерно-технический институт (Ростовская область)

Профессия: сварщик

С 2009 года в Ростовской области открыт филиал НИЯУ МИФИ. Там можно получить и высшее, и среднее профессиональное образование. Преподаватели готовят специалистов для атомной отрасли — от строительства и монтажа до эксплуатации и обслуживания атомных электростанций. Институт готовит кадры для Ростовской АЭС и других предприятий госкорпорации «Росатом». Кстати, в чемпионате WorldSkills Hi-Tech в этом году победил выпускник этого учебного заведения Алексей Григорович.

21. Краснодарский гуманитарно-технологический колледж

Профессия: столяр

Строительное училище открылось в этом здании в 80-х годах, когда в СССР активно возводили новые дома и не хватало кадров. Сегодня в колледже учат работать на самых современных деревообрабатывающих станках с числовым программным управлением и даже руководить производством.

22. Краснодарский машиностроительный колледж

Профессия: токарь

В 2014 году в колледже открылся ресурсный центр для подготовки специалистов по металлообработке. Это фактически готовое предприятие со всеми этапами производства машин. Студентам не приходится ездить посреди недели на заводы: в центре есть всё самое современное оборудование.

23. Новосибирский промышленный колледж

Профессия: фрезеровщик

Первые занятия прошли в колледже (тогда ещё техникуме) 3 октября 1943 года, и вели их лучшие специалисты завода тяжёлых станков и крупных гидропрессов. Оборудования и лабораторий для учебных целей не было, поэтому практические занятия проводились прямо в цехах. Первые выпускники (всего четыре человека!) окончили техникум в январе 1947 года. Сейчас колледж сотрудничает с крупными предприятиями Сибири — «Проект-Р», «Сибэлектротерм» и другими.

24. Уральский колледж технологий и предпринимательства города Екатеринбурга

Профессия: маляр

Почти 20 лет колледж сотрудничает с немецкими образовательными учреждениями и учит студентов по российско-германским образовательным стандартам. Обучение здесь практико-ориентированное: специалисты из строительных фирм-партнёров на семинарах рассказывают о современных технологиях производства (и берут дипломников). Для школьников 7-10 классов, которые ещё не определились с будущей специальностью, в колледже проводят профессиональные пробы.

25. Санкт-Петербургский техникум «Автосервис»

Профессия: автомеханик

Если пойти учиться на автомеханика после 11 класса, всего за год можно освоить сразу три специальности — слесаря по ремонту автомобилей, водителя категорий B и С и оператора АЗС. Выпускникам 9 класса придётся поучиться подольше — 2 года и 10 месяцев. А потом при желании получить высшее образование: техникум сотрудничает со Смольным университетом.

https://mel.fm/worldskills/8174563-best_college

Ключевые теги: колледжи России, рейтинг, образование.

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