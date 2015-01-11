На покупку лекарств могут начать выдавать деньги

Сегодня Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий россиянам с низкими доходами, покупающим лекарства первой необходимости.

По мнению авторов законопроекта, если на оплату жизненно необходимых и важных лекарственных средств человек тратит более 10 процентов своего месячного дохода, то государство должно компенсировать ему эти затраты. При этом выплачивать компенсации малоимущим предлагается из региональных бюджетов.

Механизм получения субсидии следующий: врач назначает лекарства, человек видит, что стоят они явно больше 10 процентов его дохода, и обращается с заявлением в региональный Минздрав. Там проверяют доходы обратившегося и назначения врача, и если доход маленький, а лекарства дорогие, принимается решение о выдаче субсидии.

"В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов", - отмечают авторы законопроекта.

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