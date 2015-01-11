Штаб Навального в Челябинске подал заявку на проведение митинга 1 июля

Руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский подал в администрацию города письмо о проведении митинга 1 июля – активисты планируют выступить против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин.

«Нас возмущает повышение налогов и цен на бензин, а также пенсионного возраста. Мириться с этим мы не собираемся. Что важно, Алое поле, которое мы указали в качестве места проведения мероприятия, является гайд-парком. Что это значит? На таких площадках граждане имеют право мирно собираться без согласования администрации», – написал Борис Золотаревский на своей страничке в facebook.

Напомним, руководитель штаба Золотаревский отбывал 25 суток административного ареста за организацию в Челябинске митинга 5 мая. Городская администрация не дала разрешение на проведение мероприятия, тем не менее, оно состоялось. Дома у активиста сотрудники правоохранительных органов нашли запрещенную литературу организации «Свидетели Иеговы», а общественника 30 мая задержали на выходе из спецприемника.

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