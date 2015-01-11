Создание новых рабочих мест, рынок сбыта, меры государственной поддержки: в Кыштыме бизнес – сообщество обсудило актуальные вопросы развития малого предпринимательства.

В «круглом столе» приняли участие главы муниципалитетов и предприниматели Кыштымского и Озёрского городских округов.

В Кыштыме прошло совместное совещание администрации Кыштымского городского округа, Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области и Челябинского областного отделения «Опоры России». Открыла встречу глава Кыштыма Людмила Шеболаева. Она рассказала о работе в городе бизнес – центра, созданного и осуществляющего свою деятельность в режиме «одного окна» на базе МФЦ. Для удобства предпринимателей, сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг работает «зелёный коридор».

«Мы запустили для предпринимателей бизнес-портал, где можно не только разместить актуальную информацию, но и получить консультации. Эти услуги оказываются нами бесплатно. С вопросами можно обратиться в администрацию, предпринимателей мы принимаем каждый понедельник без предварительной записи», - рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Систему работы Кыштыма по поддержке бизнес – сообщества положительно оценил общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Эрнест Онищенко.

«Если есть развитие бизнеса, то это автоматически способствует созданию рабочих мест. Это взаимодействие выгодно как администрации, так и предпринимателям. Если город процветает, то люди в нём обеспечены работой, а значит, и деньгами»,- считает Эрнест Владимирович.

Председатель Челябинского областного отделения «Опоры России» Артем Артемьев подчеркнул, что в организации действует 14 профильных комитетов, в состав которых входят эксперты в различных отраслях экономики, готовые помогать малому и среднему бизнесу. О возможных мерах государственной поддержки, льготном кредитовании, поручительстве рассказала Алёна Шорохова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. По её словам, бесплатные кейсы МФЦ «Территории бизнеса» имеют большой спектр услуг: от создания сайтов до помощи в реализации разработок. Об опыте работы Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ЧОО «Опоры России» и бесплатных юридических консультациях рассказала его руководитель Юлия Пикельная. Вице-председатель ЧОО «Опоры России» Дмитрий Клеутин остановился на особенностях государственно-частного партнерства. Одно из направлений - сотрудничество с оборонным комплексом. Комитет промышленности «Опор России» составляет реестр представителей малого и среднего бизнеса, готовых в формате государственно-частного партнёрства отрабатывать вопросы с оборонными предприятиями в части предоставления площадей, мощностей или выпуска продукции.

Начальник Межрайонной ИФНС №3 по Челябинской области Алексей Сумин остановился на взаимодействии государства и бизнеса в части применения контрольно-кассовой техники. До 1 июля этого года организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие, к примеру, торговлю, услуги общественного питания, имеющие наемных работников, должны зарегистрировать онлайн-кассы. Сегодня предприниматели могут получить налоговый вычет за приобретение цифровой контрольно-кассовой техники. Условие возврата средств - регистрация ККТ в налоговом органе в период проведения данной реформы.

На совместной встрече с предпринимателями рассматривались также вопросы формирования местных отделений ЧОО «Опоры России» и участия бизнеса в электронных торгах по 44-ФЗ.

http://www.adminkgo.ru/kyshtym/news/detail_news.php?ID=23273