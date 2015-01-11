Деньги вместо земли: в Челябинской области предложено изменить закон

Чтобы очередники на бесплатные участки не стояли в очереди, им предложат социальную выплату.

Новоселье станет ближе! Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области намерены внести изменения в закон о бесплатном предоставлении земли льготникам для индивидуального жилищного строительства.

Очередникам предложает социальную выплату на приобретение жилого помещения. Ее величина равна средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га. Стоимость рассчитывается, исходя из среднего по области уровня кадастровой стоимости квадратного метра земель населенных пунктов.

Социальную выплату предлагается направлять на оплату обязательств по договору купли-продажи жилья или договора участия в долевом строительстве, либо на подтверждение наличия у семьи первоначального взноса для получения ипотеки. Возможно погасить основную сумму долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту.

По мнению депутатов комитета по строительной политике и ЖКХ Заксобрания, очередь на бесплатное получение земли сократится.

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