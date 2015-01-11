Садовничий заявил о существенном снижении уровня подготовки абитуриентов в школе

Уровень знаний абитуриентов, вчерашних школьников, существенно снизился. Такое мнение выразил в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции.

"Сейчас существенное ухудшение уровня подготовки, в том числе и по математике. Мы отчисляем с мехмата на первом курсе 30-40 человек", - сказал Садовничий.

Он уточнил, что уровень знаний абитуриентов не соответствует тому, который нужен первокурснику в вузе. "Дело не в том, что [у них] недостоверные баллы ЕГЭ, таких единицы, речь идет о том, что общий уровень знаний, умение работать в естественных, научных направлениях не соответствует тому, что требует сразу профессор на первом курсе. Иногда нам требуется устраивать какие-то семинары [чтобы подтянуть студентов]. И по другим предметам тоже", - сказал Садовничий.

Ректор добавил, что, по предварительным данным, интенсивность подачи заявлений в МГУ в этом году выше, чем в прошлом. "Сейчас идет прием документов, он заканчивается 10 июля", - сказал Садовничий.

Садовничий также подчеркнул, что сроки выдачи результатов ЕГЭ затрудняют абитуриентам поступление в вузы.

"В этом году поздновато выдают ЕГЭ и аттестаты, и это тормозит подачу заявлений. Результаты ЕГЭ по биологии будут только 4 июля, а на некоторых направлениях уже приём заявлений прекращается. Сейчас есть задержка выдачи результатов ЕГЭ, но она, видимо, объективная", - сказал Садовничий.

ЕГЭ по биологии выпускники 2018 года писали 18 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тыс. человек. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии - 36 баллов.

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