«Так дымно, что в зеркале нет отраженья…»

Так уж устроено наше общество, что даже умные инициативы, порой, находят свое отражение в кривом зеркале действительности.
Глядя на одно из таких отражений, невольно вспомнил армейского приятеля, известного ценителя растительных «веселящих» веществ. Незадолго до дембеля на предложение закурить он неизменно отвечал: «Я бросил курить…» А после МХАТовской паузы уточнял с хитрой физиономией: «…табачные изделия!»
Вот и здесь: запрещено курить только табак? И что курят те, кто принимают подобные законодательные «инициативы»?
Александр Волынцев
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