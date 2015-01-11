Южноуральцы стали чаще умирать и разводиться

В 2018 году в Челябинской области зафиксирована естественная убыль населения — смертность превысила рождаемость на 4,3 тыс. человек.

В январе-мае 2018 года на Южном Урале родилось 15,7 тыс. человек (это на 1 тыс. меньше показателя прошлого года) и умерло 20 тыс. человек. Самыми частыми причинами смерти россиян являются болезни системы кровообращения, нервной системы и новообразования.

Количество разводов в текущем году также увеличилось. Брак зарегистрировали 6,3 тыс. южноуральцев, а расторгли — 6,5 тыс. человек. В 2017 году эти показатели составляли 6,9 и 6,5 тыс. соответственно. Число разводов на 1 тыс. браков составило в 2018 году 1034 (946 — в 2017-м).

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