В Озёрске появится новый полигон для хранения ядерных отходов

Новый отстойник появится на промышленной территории ПО «Маяк» в Озерске.

Официально он называется «пункт финальной изоляции радиоактивных отходов». Наименование «финальный» делает его особенным в ряду других хранилищ продуктов ядерной переработки.

«На таком полигоне контейнеры с опасным содержимым могут пролежать миллионы лет до полураспада изотопов», — поясняет заместитель директора по развитию ЕГС РАО Виктор Красильников.

Первый подобный объект начали строить в Новоуральске (в Свердловской области). По сути это крытый плитами котлован до 200 метров в длину, нескольких десятков — в ширину, и до 7−10 в глубину. Железобетонные стены сооружения около метра. А далее специальная глиняная порода, также препятствующая миграции излучаемых веществ. Доступ на территорию будет открыт только сотрудникам предприятия. Складировать на нем отходы будут уральские промышленники ну и еще соседи. Это обусловено логистикой, чтобы опасные материалы как можно меньше времени проводили в пути. Опять же, по закону, заказывать для себя резервуары смогут только отечественные производства. Первая очередь объекта обойдется государству в 3 млрд рублей, при этом прибыль за работу утилизатора Национальный оператор РАО не получит, говорит руководитель Центра общественных и международных связей Нацоператора Никита Медянцев.

Накануне в Челябинске обсуждение строительства полигона обсудили эксперты. Теперь национальный оператор должен получить разрешение у жителей Озерска. Общественные слушания по вопросу размещения хранилища пройдут в городе 12 июля. До этого все желающие могут ознакомиться с электронной версией документации объекта на сайте НО РАО или в ядерном центре запретки.

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