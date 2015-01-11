В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области южноуральцев призывают передать показания электросчетчиков 1 июля в Челябэнергосбыт.

Для исключения ошибок перед оплатой электроэнергии жителей области просят внимательно проверять реквизиты в счетах и квитанциях. Напомним, Челябэнергосбыт потерял статус гарантирующего поставщика, его функции с 1 июля и в течение года будет выполнять филиал МРСК Урала — Челябэнерго.

В компании подчеркивают, что смена ГП не отразится на потребителях. Передать показания счетчиков вскоре можно будет через сайт МРСК Урала. Жителям Челябинской области не потребуется перезаключать договоры с новым гарантирующим поставщиком. Юридическим лицам будут направлены новые договоры (контракты — для бюджетных организаций).

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