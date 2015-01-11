В Челябинской области молния уничтожила дом и оставила без света поселок.

28 июня в поселке Сайма на озере Увильды прошел сильный ливень с грозой. После очередного разряда молнии во всем поселке отключилось электроснабжение.

А через пару минут, по словам очевидцев, молния ударила в кровлю одного из домов.

Грохот был такой силы, сообщают очевидцы, что каждый житель поселка Сайма решил: молния ударила именно в его дом.

Вскоре заметили, что из-под кровли дома, в который действительно попала молния, идет дым.

В пожарную часть первое сообщение поступило в 17:08.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что горит кровля дома, огонь так быстро распространялся по всем конструкциям, что дом спасти не удалось — он был полностью уничтожен огнем.

Ущерб от пожара устанавливается. Проводится доследственная проверка

http://u74.ru/news/