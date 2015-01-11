В Челябинской области молния уничтожила дом и оставила без света поселок.

28 июня в поселке Сайма на озере Увильды прошел сильный ливень с грозой. После очередного разряда молнии во всем поселке отключилось электроснабжение.
А через пару минут, по словам очевидцев, молния ударила в кровлю одного из домов.
Грохот был такой силы, сообщают очевидцы, что каждый житель поселка Сайма решил: молния ударила именно в его дом.
Вскоре заметили, что из-под кровли дома, в который действительно попала молния, идет дым.
В пожарную часть первое сообщение поступило в 17:08.
Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что горит кровля дома, огонь так быстро распространялся по всем конструкциям, что дом спасти не удалось — он был полностью уничтожен огнем.
Ущерб от пожара устанавливается. Проводится доследственная проверка
http://u74.ru/news/
Ключевые теги: Челябинская область, гроза, происшествие.
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