В России номер мобильного телефона сможет заменить паспорт

В России предлагается номер мобильного телефона использовать как идентификатор личности граждан, как паспорт, электронная подпись или биометрические данные.

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в среду вечером в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. Но соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" отправлены на доработку.

Так, в поправках идет речь о девяти будущих идентификаторах - электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. А идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине.

По словам главного аналитика российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, в настоящее время номер абонента мобильного оператора не считается юридически значимым идентификатором. Он добавил, что дистанционная идентификация по номеру мобильного телефона может быть полезна цифровым бизнесам, которые сейчас требуют ручного ввода паспортных данных или скана паспорта, - это продажа страховок или путевок, электронная коммерция, финансовые или логистические услуги, в том числе билеты на транспорт, пишут «Ведомости».

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