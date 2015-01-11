На Южном Урале запустили мобильное приложение для туристов

Виртуальные туры по Челябинской области запустили для путешественников.

Специальное мобильное приложение разработали краеведы Публичной библиотеки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЧОУНБ.

Сервис призван помочь туристам лучше подготовиться к поездке.

«Мобильное приложение — это уже третий этап демонстрации туристических объектов на основе краеведческих ресурсов региональной библиотеки. Ранее мы предлагали вниманию наших читателей информационную планшетную выставку “Нескучные путешествия по Южному Уралу”, а также одноименный виртуальный библиогид на портале библиотеки. Целью созданных ресурсов было заинтересовать южноуральцев в путешествиях по родному краю. Мобильное приложение позволяет туристам самостоятельно планировать и готовить маршрут путешествия. Для этого в мобильном приложении есть все необходимое», — отмечает заместитель директора ЧОУНБ Наталья Соловьева.

Всего в приложении 17 экскурсий и описания 81 туристического объекта, более сотни фотографий достопримечательностей. А карты с их координатами доступны в режиме оффлайн. Виртуальные туры уже посетили около 400 пользователей.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-zapustili-mobilnoe-prilozhenie-dlya-turistov/